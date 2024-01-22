Цены на металлолом за последние годы взлетели до небес

Однако все указывает на то, что цены стабилизируются уже в 2025 году, при этом рост цен будет варьироваться от двух процентов на свинец до девяти процентов на алюминий.

Производство металла выросло за первые три квартала прошлого года после сбоев производства в 2022 году, продолжает Тоомас Колламаа.

Производство никеля за этот период выросло на 15 процентов, при этом увеличение поставок наблюдается в основном за счет Индонезии, крупнейшего в мире производителя никеля.

Производство меди также выросло на 7 процентов за первые три квартала прошлого года.

«В то же время рост производства энергоемких металлов, таких как алюминий и цинк, оставался скромным, поскольку крупные металлургические заводы Европы не оправились от потрясений, связанных с высокими затратами на энергоносители», - дополняет картину Колламаа.

Однако, по его словам, есть и альтернативная точка зрения. Исследовательская компания BMI прогнозирует на этот год, что, например, средняя цена на медь превысит прошлогодний уровень.

«Goldman Sachs также повысил прогноз цен на алюминий, заявив, что рост спроса в Европе и Китае может привести к дефициту. Goldman прогнозирует, что цена на металл, который используется практически во всем, от пивных банок до самолетов, в ближайшие 12 месяцев будет расти. Мировые запасы составляют всего 1,4 миллиона тонн, что на 900 000 тонн меньше, чем год назад, и сейчас находятся на самом низком уровне с 2002 года», - дополняет картину Колламаа.

Объем рынка металлолома Эстонии составляет 350 000–400 000 тонн в год. AS Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии поставщиком услуг по переработке металлолома (на долю компании приходится переработка около половины металлолома Эстонии).