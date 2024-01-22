Цены на металлолом за последние годы взлетели до небес

В годовом сравнении металлолом стал значительно дороже, однако за последний месяц цены практически не изменились, говорится в обзоре компании Kuusakoski.
Если год назад, в январе 2023 года, тонна габаритной стали стоила 250 евро, то сейчас – 260, отмечают эксперты Kuusakoski.
Цена меди выросла с 6250 евро до 6350 евро за тонну, тонна литого алюминия – с 1170 до 1365 евро, латуни – с 4370 до 4440 евро. евро.
Цена автомобиля, предназначенного на металлолом, в январе прошлого года составляла 225 евро, такая же цена и сейчас, зато в месячном сравнении его цена упала на шесть процентов.
Как рассказывает член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа, по оценкам Всемирного банка цены на металлы в этом году упадут на пять процентов, сохранив тенденцию, начавшуюся в прошлом году.
«Спрос в Китае и других развитых экономических странах слабеет, есть перебои в производстве. Эскалация нынешнего конфликта на Ближнем Востоке нарушит торговый оборот и скажется на уровне цен. Кроме того, существуют различные торговые ограничения, такие как санкции против России, которые также влияют на цены», - констатирует Колламаа.
Ужесточение денежно-кредитной политики в развитых странах повлияло на потребительский спрос на металлоемкие товары длительного пользования.
Краткосрочные риски также включают экологические проблемы, трудовые споры, неблагоприятные погодные условия и технические проблемы, которые могут нарушить добычу полезных ископаемых и нанести ущерб поставкам металлов в ряде регионов - от Африки до Америки.
По словам Колламаа, согласно индексу цен Всемирного банка, больше всего в этом году ожидается падение цен на никель, за ним следуют алюминий, олово, цинк, свинец и медь.
Однако все указывает на то, что цены стабилизируются уже в 2025 году, при этом рост цен будет варьироваться от двух процентов на свинец до девяти процентов на алюминий.
Производство металла выросло за первые три квартала прошлого года после сбоев производства в 2022 году, продолжает Тоомас Колламаа.
Производство никеля за этот период выросло на 15 процентов, при этом увеличение поставок наблюдается в основном за счет Индонезии, крупнейшего в мире производителя никеля.
Производство меди также выросло на 7 процентов за первые три квартала прошлого года.
«В то же время рост производства энергоемких металлов, таких как алюминий и цинк, оставался скромным, поскольку крупные металлургические заводы Европы не оправились от потрясений, связанных с высокими затратами на энергоносители», - дополняет картину Колламаа.
Однако, по его словам, есть и альтернативная точка зрения. Исследовательская компания BMI прогнозирует на этот год, что, например, средняя цена на медь превысит прошлогодний уровень.
«Goldman Sachs также повысил прогноз цен на алюминий, заявив, что рост спроса в Европе и Китае может привести к дефициту. Goldman прогнозирует, что цена на металл, который используется практически во всем, от пивных банок до самолетов, в ближайшие 12 месяцев будет расти. Мировые запасы составляют всего 1,4 миллиона тонн, что на 900 000 тонн меньше, чем год назад, и сейчас находятся на самом низком уровне с 2002 года», - дополняет картину Колламаа.
Объем рынка металлолома Эстонии составляет 350 000–400 000 тонн в год. AS Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии поставщиком услуг по переработке металлолома (на долю компании приходится переработка около половины металлолома Эстонии).