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Фото ⟩ Автомобиль перевернулся: водитель оказался в ловушке

rus.postimees.ee
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Автомобиль занесло и он перевернулся.
Автомобиль занесло и он перевернулся. Фото: Пыхьяский спасательный центр

В пятницу, 19 января, в волости Виймси произошло тяжелое ДТП, в результате которого водитель оказался в ловушке в собственном автомобиле. На помощь поспешили спасатели.

В пятницу в 17.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что легковой автомобиль Chrysler занесло и он перевернулся на бок на Рейну-теэ в деревне Лубья в волости Виймси.

Водитель был в сознании, но выбраться из машины не мог. Спасатели с помощью гидравлических инструментов проделали в автомобиле дыру и совместно с врачами скорой помощи осторожно вытащили пострадавшего из автомобиля, сообщили в пресс-службе Пыхьяского спасательного центра. 

Скорая помощь доставила 33-летнего пострадавшего в больницу.

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