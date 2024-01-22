Фото ⟩ Автомобиль перевернулся: водитель оказался в ловушке

В пятницу в 17.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что легковой автомобиль Chrysler занесло и он перевернулся на бок на Рейну-теэ в деревне Лубья в волости Виймси.

Водитель был в сознании, но выбраться из машины не мог. Спасатели с помощью гидравлических инструментов проделали в автомобиле дыру и совместно с врачами скорой помощи осторожно вытащили пострадавшего из автомобиля, сообщили в пресс-службе Пыхьяского спасательного центра.