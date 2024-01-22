Фото ⟩ Автомобиль перевернулся: водитель оказался в ловушке

В пятницу, 19 января, в волости Виймси произошло тяжелое ДТП, в результате которого водитель оказался в ловушке в собственном автомобиле. На помощь поспешили спасатели.
В пятницу в 17.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что легковой автомобиль Chrysler занесло и он перевернулся на бок на Рейну-теэ в деревне Лубья в волости Виймси.
Водитель был в сознании, но выбраться из машины не мог. Спасатели с помощью гидравлических инструментов проделали в автомобиле дыру и совместно с врачами скорой помощи осторожно вытащили пострадавшего из автомобиля, сообщили в пресс-службе Пыхьяского спасательного центра.
Скорая помощь доставила 33-летнего пострадавшего в больницу.