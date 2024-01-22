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Март Вырклаэв рассказал, где взять деньги на повышение зарплат учителей

Лоора-Элизабет Ломп
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Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Madis Veltman

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия рфеорм) сообщил вчера Postimees, что он направил министру образования предложения о том, как найти 10 миллионов евро, необходимых для дополнительного повышения зарплаты учителям в этом году. В чем же заключается суть предложений Вырклаэва?

Вырклаэв подчеркнул, что для того, чтобы к 2027 году зарплата учителей выросла до 120% от средней зарплаты, необходимо сотрудничество между Министерством образования и науки и местными самоуправлениями, что подразумевает как реорганизацию школьной сети, так и разработку карьерной модели для учителей.

«В регионах, где организована школьная сеть, средняя зарплата учителей уже составляет 120% от средней зарплаты и более, – говорит Вырклаэв. – Важно также отметить, что в бюджете 2024 года на образование выделено больше всего дополнительных средств – около 55 миллионов евро».

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