Март Вырклаэв рассказал, где взять деньги на повышение зарплат учителей

Вырклаэв подчеркнул, что для того, чтобы к 2027 году зарплата учителей выросла до 120% от средней зарплаты, необходимо сотрудничество между Министерством образования и науки и местными самоуправлениями, что подразумевает как реорганизацию школьной сети, так и разработку карьерной модели для учителей.