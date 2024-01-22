Март Вырклаэв рассказал, где взять деньги на повышение зарплат учителей

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия рфеорм) сообщил вчера Postimees, что он направил министру образования предложения о том, как найти 10 миллионов евро, необходимых для дополнительного повышения зарплаты учителям в этом году. В чем же заключается суть предложений Вырклаэва?
Вырклаэв подчеркнул, что для того, чтобы к 2027 году зарплата учителей выросла до 120% от средней зарплаты, необходимо сотрудничество между Министерством образования и науки и местными самоуправлениями, что подразумевает как реорганизацию школьной сети, так и разработку карьерной модели для учителей.