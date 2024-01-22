Союз собственников: реформа в системе сбора отходов не должна происходить за счет собственников жилья

По мнению председателя Эстонского центрального союза собственников Хейки Хепнера, ситуация, когда государство требует сортировать все больше и больше видов мусора, а затем в итоге отправляет их на мусоросжигательный завод, не может быть акцептирован собственниками жилья. Так же союз собственников считает, что при проведении реформы бюрократия также не должна разрастаться. «В то же время неважно, приходится ли центр тяжести бюрократии на государство или на местное самоуправление, за это все равно придется платить нашему народу», - добавил Хепнер.