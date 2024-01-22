На заседании совета Эстонского центрального союза собственников 18 января обсуждалась реформа системы сбора отходов, содержание и график которой представила руководитель отдела экономики замкнутого цикла Министерства климата Сигрид Соомлайс.
Союз собственников: реформа в системе сбора отходов не должна происходить за счет собственников жилья
По словам Соомлайс, проблемой в сфере переработке мусора государство видит низкую плату за складирование и сжигание отходов, которую в ходе реформы планируется повысить. Планируется также предоставить муниципалитетам право взимать плату за вывоз мусора для покрытия расходов, связанных с утилизацией отходов.
По мнению председателя Эстонского центрального союза собственников Хейки Хепнера, ситуация, когда государство требует сортировать все больше и больше видов мусора, а затем в итоге отправляет их на мусоросжигательный завод, не может быть акцептирован собственниками жилья. Так же союз собственников считает, что при проведении реформы бюрократия также не должна разрастаться. «В то же время неважно, приходится ли центр тяжести бюрократии на государство или на местное самоуправление, за это все равно придется платить нашему народу», - добавил Хепнер.
По итогам обсуждения Эстонский центральный союз собственников принял решение поддержать реформу в системе сбора отходов, но при условии, что в результате возникнет ситуация, когда на сжигание будут идти только те отходы, перерабатывать которые нецелесообразно. По мнению союза собственников, увеличение расходов на утилизацию отходов должно происходить за счет сокращения бюрократии, а составляющие компоненты предлагаемого налога на отходы должны быть прозрачными и обоснованными.