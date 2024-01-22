Келли Сильдару обрадовалась достижению брата

«Я очень горжусь Хенри, он впервые прошел в финал этапа Кубка мира», - написала Келли Сильдару в сториз своего Instagram.

Результат Хенри Сильдару важен еще и потому, что до этого он даже не попадал в топ-30 серии КМ. Но теперь 17-летнему спортсмену удалось побороться в финале со значительно более старшими соперниками во главе с действующим олимпийским чемпионом Александром Холлом и чемпионом мира Бирком Руудом.

Это довольно неожиданная публикация, поскольку в последние годы отношения между Сильдару охладели. Уже много лет ведутся споры о том, как поделить активы, заработанные совместно с Келли Силдару, а также многие другие вещи. По одну сторону баррикад – Келли Сильдару и ее мать Лилиан Талвинг, а по другую – отец Тынис Сильдару и брат Хенри Сильдару.

В начале года стало известно, что Тынис Сильдару избежал обвинения в физическом насилии и угрозах, поскольку прокуратура посчитала, что доказательств недостаточно; однако ему предъявлено обвинение в незаконном использовании имущества, заработанного его несовершеннолетней дочерью.

В конце декабря Пыхьяская окружная прокуратура предъявила Тынису Сильдару обвинение в присвоении. Собранные в ходе досудебного разбирательства документы свидетельствуют о том, что Сильдару незаконно использовал имущество, которое заработала его несовершеннолетняя дочь, обращая его в свою пользу и пользу третьих лиц в период с 2014 по 2020 годы.

Согласно обвинительному заключению, Тынис Силдару совершил сделок на сумму около миллиона евро не в интересах своего ребенка, а передал имущество себе и третьим лицам, сообщила 10 января Postimees прокурор Северного округа Леэлет Кивиоя.