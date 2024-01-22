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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Нападение на порт Усть-Луга – большой психологический ущерб россиянам, также прекращен экспорт нефти

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Лиман. Январь 2024 года.
Лиман. Январь 2024 года. Фото: ROMAN PILIPEY / AFP
  • Вся деятельность российской компании «Новатэк», расположенной в порту Усть-Луга, остановлена
  • В оккупированном городе Донецке в результате взрыва на рынке погибли более 20 человек

Это уже вторая крупная атака в этом районе, который находится почти в 900 км от линии фронта, хвалит Райнер Сакс в сегодняшнем военном обзоре.

В украинских СМИ через известный и ранее анонимный источник появилась информация о том, что нападение на объекты в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом было спецоперацией, организованной украинской военной разведкой. В сообщении снова указывается на операцию, проведенную на территории России. В результате атаки начался масштабный пожар, 150 рабочих пришлось эвакуировать. По разным данным, под удар попал угольный терминал или терминал сжиженного газа «Новатэк».

Таким образом, вся деятельность расположенной в порту российской компании «Новатэк», в том числе экспорт нефти из этого порта, остановлена. Для России это означает более серьезный психологический ущерб, чем ущерб от потери экспорта полезных ископаемых. Это уже вторая крупная атака в регионе, который находится почти в 900 км от линии фронта. Российская ПВО в непосредственной близости от границ НАТО не впечатляет.

В случае с атакой на Смоленск появилась информация, что целью атаки украинского беспилотника стала компания, производящая крылатые ракеты для российской армии. Про вчерашнюю атаку на военное производство в городе Туула стало известно, что в атаке участвовали три дрона, каждый из которых поразил цель.

Если Украина сможет увеличить количество своих авиаударов по территории России, количество российских ракетных ударов по украинским приграничным районам также может уменьшиться

Российские атаки

Россия атаковала город Днепр в центральной Украине одной крылатой ракетой, которая была уничтожена средствами ПВО. Более серьезной проблемой для Украины являются удары зенитными ракетами С-300, которые Россия ежедневно проводит в прифронтовых районах Украины. Хотя военные эксперты любят повторять, что у России много ракет С-300, их использование таким образом для атак по Украине в итоге приведет к снижению возможностей противовоздушной обороны России. Если Украина сможет увеличить количество своих авиаударов по территории России, количество российских ракетных ударов по украинским приграничным районам также может уменьшиться.

Вчера на рынке оккупированного города Донецка произошел взрыв, в результате которого погибли более 20 человек. Местные оккупационные власти обвинили в проведении атаки на рынок украинскую армию. После нескольких часов молчания командование украинской группировки войск в этой области («Таврия») заявило, что их подразделения в этом регионе данную атаку не проводили. На основании имеющейся информации невозможно как-либо оценить это событие.

Сообщения с фронта

Россия атаковала районы на юге Украины восемью иранскими беспилотниками, все из которых были уничтожены.

Интенсивность атак российской армии вчера снизилась.

В районе Сватово и Северодонецка российские подразделения продолжают попытки наступления как на город Купянск, так и Лиман, однако интенсивность атак вчера была значительно ниже. Украинское военное командование подтвердило, что их части отступили из одного села (до войны там проживало 47 человек). В том случае, если украинская армия должным образом подготовила новые позиции, это не изменит общей ситуации в регионе.

В окрестностях Бахмута интенсивность атак российской армии возрастает. Идут позиционные бои, и прочных успехов российская армия не добилась.

В Донецкой области самые ожесточенные бои идут в районе Авдеевки. Есть сообщения о продвижении российской армии на несколько сотен метров южнее города. Если бы такое продвижение происходило на протяжении дней десяти подряд, можно было бы говорить о каких-то незначительных изменениях на линии фронта. В районе Марьинки активность российской армии снизилась, хотя несколько атак на протяжении дня все же происходят.

На Южном фронте русская армия предприняла еще несколько активных попыток наступления в районе Токмака, но они не принесли успеха. На левом берегу Днепра сохраняется прежняя ситуация, где русская армия организует по 6–8 неудачных наступательных мероприятий в день.

Дамаск. 20 января 2024 года.
Дамаск. 20 января 2024 года. Фото: ЛУАИ БЕШАРА / AFP

Ситуация на Ближнем Востоке

Крупных военных событий на Ближнем Востоке не произошло. Израильская операция в секторе Газа продолжается, уничтожается военная инфраструктура ХАМАС в центральной и южной частях сектора. Активность «Хезболлы» в Ливане не возросла, а количество совершенных ими терактов упало до самого низкого уровня по сравнению со всем периодом с начала октября. Поддерживаемая Ираном группа исламского сопротивления в Ираке пытается продолжить атаки на базы США, и они утверждают, что также атаковали израильские позиции на Голанских высотах. Последнее может оказаться и просто информационной операцией с целью повышения собственного престижа в исламистских кругах.

Премьер-министр Израиля Мелони отверг мирный план, предложенный ХАМАС, который призывал к освобождению всех заложников и полному выводу израильских войск из сектора Газа. План Хамаса оторван от реальности. В основе дипломатической деятельности Египта и других посредников лежит принципиальное видение, что ХАМАС должен покинуть сектор Газа. Проблемой всех видов мирных планов становится жесткая позиция израильского премьер-министра, исключающая образование палестинского государства. Внутренняя политика Израиля будет играть все более важную роль в дальнейшем ходе конфликта.

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