В украинских СМИ через известный и ранее анонимный источник появилась информация о том, что нападение на объекты в порту Усть-Луги под Санкт-Петербургом было спецоперацией, организованной украинской военной разведкой. В сообщении снова указывается на операцию, проведенную на территории России. В результате атаки начался масштабный пожар, 150 рабочих пришлось эвакуировать. По разным данным, под удар попал угольный терминал или терминал сжиженного газа «Новатэк».

Таким образом, вся деятельность расположенной в порту российской компании «Новатэк», в том числе экспорт нефти из этого порта, остановлена. Для России это означает более серьезный психологический ущерб, чем ущерб от потери экспорта полезных ископаемых. Это уже вторая крупная атака в регионе, который находится почти в 900 км от линии фронта. Российская ПВО в непосредственной близости от границ НАТО не впечатляет.

В случае с атакой на Смоленск появилась информация, что целью атаки украинского беспилотника стала компания, производящая крылатые ракеты для российской армии. Про вчерашнюю атаку на военное производство в городе Туула стало известно, что в атаке участвовали три дрона, каждый из которых поразил цель.

Если Украина сможет увеличить количество своих авиаударов по территории России, количество российских ракетных ударов по украинским приграничным районам также может уменьшиться

Российские атаки