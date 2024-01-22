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Сотни квартир в большом жилом районе остались без отопления

Марко Суурмяги
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Рабочие приступили к ремонту трубы рано утром, когда на улице уже было светло.
Рабочие приступили к ремонту трубы рано утром, когда на улице уже было светло. Фото: Elmo Riig

Вильяндиский производитель тепла Esro в понедельник утром приступил к ремонту трубы, которая начала протекать неделю назад, в результате чего в десятках многоквартирных домов жилого района Мяннимяэ пришлось отключить отопление, а сотни квартир на день остались без отопления и горячей воды.

Генеральный директор Esro Энн Рыйгас сказал, что протечка в трубе была обнаружена неделю назад, и, глядя на прогноз погоды, искали наиболее благоприятное время для ремонта. О неисправности и ее устранении жители Мяннимяэ были проинформированы в начале прошлой недели. Для выполнения работ был выбран сегодняшний день, поскольку Агентство окружающей среды прогнозировало на сегодня теплую зимнюю погоду.

Рыйгас заявил, что Esro уже много лет не сталкивалась с подобными неполадками, которые затрагивают такое количество людей. В домах на Мяннимяэ-теэ, Рижском шоссе и улице Тооме день будут холодные батареи. Руководитель компании уверен, что неполадки будут устранены в течение дня, а затем в домах снова включат отопление.

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