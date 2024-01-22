Сотни квартир в большом жилом районе остались без отопления

Генеральный директор Esro Энн Рыйгас сказал, что протечка в трубе была обнаружена неделю назад, и, глядя на прогноз погоды, искали наиболее благоприятное время для ремонта. О неисправности и ее устранении жители Мяннимяэ были проинформированы в начале прошлой недели. Для выполнения работ был выбран сегодняшний день, поскольку Агентство окружающей среды прогнозировало на сегодня теплую зимнюю погоду.