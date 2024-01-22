Спасатель, примчавшийся к месту катастрофы, нашел среди обломков свою дочь

21-летняя Элла Брук Смит, работавшая в доме престарелых в Уэльсе, стала жертвой ДТП из-за того, что ее партнер, Джаго Кларк, находившийся в тот момент за рулем, решил устроить гонку на дороге.

Лихач не справился с управлением и столкнулся со встречной машиной. В результате Элла скончалась на месте.

Как утверждают свидетели, перед тем, как сесть за руль, Кларк употреблял алкоголь.

Убитый горем Адриан рассказал Daily Mail, как он был на дежурстве, когда его вызвали на место ДТП – диспетчеры не знали о том, что в аварии погибла его дочь.

«За свою карьеру спасателя я не раз выезжал на подобные вызовы», - добавил Адриан.

Прибыв на место, он пробрался сквозь завалы, чтобы быстро оценить ситуацию, и увидел на ноге молодой женщины до боли знакомую татуировку – точно такую же, как у его дочери Эммы.

«Я на мгновение отошел в сторону, чтобы взглянуть на номер машины, и, к своему ужасу, обнаружил, что машина принадлежала моей дочери. В следующий момент я увидел, как работник скорой помощи накрыл тело дочери одеялом. Ее уже невозможно было спасти», - добавил Адриан.

Суд над виновником трагического ДТП продолжается.

Обвинение также предъявлено водителю другой машины, не пострадавшему в аварии, который принимал участие в опасной гонке на дороге.