Фавориты ралли Монте-Карло Тянак и Ожье

По состоянию на утро понедельника Ожье удерживал небольшое преимущество. 40-летнего француза поддержал 31 процент проголосовавших, за Тянака проголосовали 30 процентов респондентов. Но еще в воскресенье вечером Тянак был лидером голосования, набрав 28 процентов.

Поскольку почти две трети опрошенных поддержали и опытного француза, и эстонца, завоевавшего титул чемпиона мира в 2019 году, остальные гонщики, которые выйдут на старт на машинах Rally1, не являются фаворитами в Монте-Карло, по крайней мере, среди пользователей rally.tv.

За Ожье и Тянаком следуют Тьерри Невиль (Hyundai) с 15 процентами и Элфин Эванс (Toyota) с 14 процентами. Третий пилот Hyundai Андреас Миккельсен и так называемый второй пилот Toyota Такамото Кацута получили четыре и три процента голосов соответственно. На успех гонщиков M-Sport в Монте-Карло особо не рассчитывают: за Адриана Фурмо и Грегуара Мюнстера проголосовали по одному проценту респондентов.

Тянак стартует в Монте-Карло в 11-й раз, и у него по-прежнему нет победы на этом ралли. В лучшем случае он занимал второе место (2018 год, Toyota), дважды был третьим (2017 год с Ford и 2018 год с Toyota). Три старта Тянака за Hyundai в Монте-Карло завершались снятием с гонки. Ожье в Монте-Карло побеждал девять раз.

Ралли Монте-Карло стартует в четверг вечером с двух ночных спецучастков: первый длиной 21 км, второй - 25 км. В пятницу пройдут шесть этапов общей протяженностью 105,7 км, а самым сложным ралли станет суббота: шесть этапов общей протяженностью 120,4 км.

В воскресенье, которое в этом сезоне имеет очень большой вес, поскольку тут можно заработать 12 баллов из 30, запланировано три спецучастка общей протяженностью 52,1 км.