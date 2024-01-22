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ФОТО ⟩ Началось слушание по делу о наркотиках недавно вышедшего на свободу криптобизнесмена Турыгина

Андрес Эйнманн
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В понедельник, 22 января, в Харьюском уездном суде началось судебное разбирательство по делу криптобизнесмена Ивана Турыгина, на котором будет обсуждаться обвинение в хранении наркотиков. Турыгину были предъявлены обвинения в наркопреступлениях после того, как в ноябре 2022 года во время обыска следователи обнаружили в его доме 1,37 грамма кокаина.

В понедельник криптобизнесмен Турыгин, который в конце позапрошлой недели был освобожден из-под стражи под электронный мониторинг, не явился в Харьюский уездный суд, его интересы представляют адвокаты.

В ноябре 2022 года во время обыска в доме Турыгина, проводившегося в рамках уголовного дела о преступном мошенничестве, следователи обнаружили в сейфе 1,37 грамма кокаина. С юридической точки зрения, это крупный размер, так как его достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение у 21 человека. Согласно закону, крупным размером считается количество наркотиков, достаточное для одурманивания десяти человек.

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