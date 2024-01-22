ФОТО ⟩ Началось слушание по делу о наркотиках недавно вышедшего на свободу криптобизнесмена Турыгина

В понедельник, 22 января, в Харьюском уездном суде началось судебное разбирательство по делу криптобизнесмена Ивана Турыгина, на котором будет обсуждаться обвинение в хранении наркотиков. Турыгину были предъявлены обвинения в наркопреступлениях после того, как в ноябре 2022 года во время обыска следователи обнаружили в его доме 1,37 грамма кокаина.