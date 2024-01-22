Высокопоставленный чиновник: госсектор нуждается в радикальном обновлении

По мнению Таймара Петеркопа, для успешного развития стране необходимо все больше лидеров с практическим опытом.

Способность топ-менеджеров быть готовыми к кризисам, а также их умение наладить эффективное управление во время кризиса, стимулируя при этом инновации, становятся все более востребованными, подчеркивает он.

«Известно, что инновации чаще всего рождаются тогда, когда напряжение наиболее велико, а ресурсы крайне ограничены. Методы, с помощью которых можно преодолеть один кризис, могут не помочь в другом кризисе», - рассуждает Петеркоп.

«Госсектору нужны радикальные, а не постепенные или медленные инновации», - считает государственный секретарь.

«В плане развития топ-менеджеров в ближайшие годы мы сосредоточимся на экспериментальном обучении, в рамках которого участники будут решать системные проблемы, требующие сотрудничества в нескольких областях», - рассказывает руководитель Центра компетенций для руководителей высшего звена Мария Кютт.

По ее словам, отрадно видеть, что в конкурсах на вакансии топ-менеджеров в сфере государственного управления участвует все больше выходцев из частного бизнеса.

Кроме того, все большей популярностью среди них пользуется обучение в рамках программы развития качества управления Newton, которая финансируется на деньги ЕС, констатирует Кютт.

В 2023 году Центр компетенций для руководителей высшего звена объявил 24 конкурса на должности высших госчиновников, шесть из которых должны завершиться в первые месяцы 2024 года.

Наибольший интерес у соискателей в прошлом году вызвала должность директора стратегического управления Государственной канцелярии - на нее претендовали 19 человек.

На втором месте по популярности оказалась должность генерального директора Департамента государственной инфосистемы, на третьем - должность вице-канцлера имущества МВД (16 и 15 кандидатов соответственно).

Больше всех топ-менеджеров сменилось в 2023 году в сфере управления МВД – там появилось сразу три новых вице-канцлера.

Кроме того, к работе приступили новые генеральные директора Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и Полиции безопасности.

В прошлом году в госсекторе появилось 19 новых топ-менеджеров. Всего на должности высших госчиновников претендовали 179 человек (98 мужчин и 81 женщина), в среднем по семь кандидатов на одну вакансию.

В настоящее время на госслужбе Эстонии состоят 93 руководителя высшего звена.