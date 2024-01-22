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Забастовка началась с потопа в школе

Кярт Деваней
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Иво Тупитс не стал ждать, сложа руки, а принялся убирать воду с пола компьютерного класса.
Иво Тупитс не стал ждать, сложа руки, а принялся убирать воду с пола компьютерного класса. Фото: Erakogu

Войдя в школу Хальяла утром в первый день забастовки учителей, мне приходится первым делом выйти из роли журналиста и броситься на помощь находящимся в здании, потому что через коридор донесся голос директора Иво Тупитса: «Идите скорее сюда, здесь вода!»

А именно, вода стекала с потолка в компьютерном классе, где в начале года был обновлен компьютерный парк. Раздумывать и чертыхаться было некогда – надо было спасать то, что можно было спасти. Из небольшого количества находившихся в здании сотрудников, а также автора этой статьи под руководством директора была сформирована спасательная команда, которая, отключив электричество и закрутив воду, первым делом под журчание воды перенесла компьютеры и другое оборудование из класса в коридор, а затем принялась убирать капающую с потолка воду с помощью ведер и совков для мусора.

«Это так грустно, мы успели попользоваться ими всего несколько недель…», – сказал школьный технолог образования Андрес Труман, глядя на новенький компьютерный парк, который сушится в коридоре, тем временем выливая воду из одной из клавиатур.

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