Забастовка началась с потопа в школе

Войдя в школу Хальяла утром в первый день забастовки учителей, мне приходится первым делом выйти из роли журналиста и броситься на помощь находящимся в здании, потому что через коридор донесся голос директора Иво Тупитса: «Идите скорее сюда, здесь вода!»
А именно, вода стекала с потолка в компьютерном классе, где в начале года был обновлен компьютерный парк. Раздумывать и чертыхаться было некогда – надо было спасать то, что можно было спасти. Из небольшого количества находившихся в здании сотрудников, а также автора этой статьи под руководством директора была сформирована спасательная команда, которая, отключив электричество и закрутив воду, первым делом под журчание воды перенесла компьютеры и другое оборудование из класса в коридор, а затем принялась убирать капающую с потолка воду с помощью ведер и совков для мусора.