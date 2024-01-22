Забастовка началась с потопа в школе

А именно, вода стекала с потолка в компьютерном классе, где в начале года был обновлен компьютерный парк. Раздумывать и чертыхаться было некогда – надо было спасать то, что можно было спасти. Из небольшого количества находившихся в здании сотрудников, а также автора этой статьи под руководством директора была сформирована спасательная команда, которая, отключив электричество и закрутив воду, первым делом под журчание воды перенесла компьютеры и другое оборудование из класса в коридор, а затем принялась убирать капающую с потолка воду с помощью ведер и совков для мусора.