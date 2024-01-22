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Родители рассержены ⟩ «Я должна быть для ребенка учителем, поваром и тренером – кто сделает мою работу?»

Марью Рянк
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Родители и дети. Иллюстративное фото.
Родители и дети. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Сегодня, 22 января, началась общегосударственная забастовка учителей, которая поставила многих родителей в тяжелую ситуацию. Как организовать свою рабочую жизнь, чтобы в то же время ребенок оставался под присмотром, был обучен и сыт.

«У нас уже час дома идет урок природоведения, который провожу я, так как учителя бастуют. Ребенку дали кучу заданий и по другим предметам, но мне уже плохо», - вздыхает мать третьеклассника.

По ее словам, в большинстве случаем ребенок самостоятельно справляется с учебой, но когда дело касается нового материала, это требует объяснений, обсуждений и совместной работы над заданиями, а это отнимает очень много времени.

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