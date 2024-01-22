У клиентов LHV возникли перебои в работе Smart-ID

В понедельник около 13:00 на сайте банка LHV появилось сообщение о том, что пользователи могут столкнуться с проблемами в работе популярного приложения Smart-ID.

По возможности LHV просит использовать клиентов другой способ аутентификации.

Насколько известно редакции Postimees, проблемы испытывают не все клиенты банка - кому-то все-таки удается успешно аутентифицироваться и войти в самообслуживание.

Компания SK Solutions, оператор Smart-ID, приносит извинения за возможные неудобства.

Сообщение на сайте LHV. Фото: Erakogu

По данным Postimees, на сайтах других банков (например, SEB и Swedbank) проблем с аутентификацией в настоящее время нет.