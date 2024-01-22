У клиентов LHV возникли перебои в работе Smart-ID

Банк LHV сообщает, что у клиентов в настоящее время возникают проблемы с аутентификацией через приложение Smart-ID.
В понедельник около 13:00 на сайте банка LHV появилось сообщение о том, что пользователи могут столкнуться с проблемами в работе популярного приложения Smart-ID.
По возможности LHV просит использовать клиентов другой способ аутентификации.
Насколько известно редакции Postimees, проблемы испытывают не все клиенты банка - кому-то все-таки удается успешно аутентифицироваться и войти в самообслуживание.
Компания SK Solutions, оператор Smart-ID, приносит извинения за возможные неудобства.
По данным Postimees, на сайтах других банков (например, SEB и Swedbank) проблем с аутентификацией в настоящее время нет.