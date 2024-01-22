Ляэнеметс: митрополит Евгений последние полгода провел в основном в России

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений, которому не продлили вид на жительство, как минимум последние полгода провел в основном в России и редко появлялся в Эстонии, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии Евгению, известному миру как Валерий Решетников, Департамент полиции и погранохраны отказал в продлении вида на жительство. По окончании срока действующего срочного ВНЖ, до 6 февраля, он должен покинуть страну.
Ляэнеметс заявил, что не может раскрывать деталей, которые легли в основу решения департамента. Однако он отметил, что митрополит Евгений как минимум последние полгода провел в основном в России и редко появлялся в Эстонии.