Видео ⟩ Водитель грузовика превысил скорость и вылетел в кювет

Водитель грузовика, неверно оценив дорожные и погодные условия, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

«Очень повезло, что в тот момент на дороге не было других транспортных средств - в противном случае ДТП могло оказаться гораздо более трагичным. К счастью, мужчина, управлявший грузовиком, отделался лишь сильным испугом», - говорится в сообщении Йыхвиской полиции.

«Еще раз напоминаем, что в зимнюю погоду дорожные условия могут оказаться непредсказуемыми, поэтому необходимо выбирать соответствующую скорость движения и учитывать, что тормозной путь может оказаться длиннее обычного», - подчеркивают полицейские.

По их словам, также не стоит забывать о том, что сцепление с дорогой в какой-то момент может быть очень хорошим, однако уже через несколько метров машину может сильно занести на льду – особенно это касается участков, где дует сильный ветер.