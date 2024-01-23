В Кохтла-Ярве в библиотечной книге, которую в последний раз брали почитать лет пять назад, были обнаружены старые любовные письма. Поскольку у библиотекаря не поднялась рука выбросить их в мусорное ведро, через соцсети начались поиски законного владельца.
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«Буду перечитывать и плакать»: в библиотечной книге найдены любовные письма времен ЭССР
В конце декабря в соцсетях стал распространяться трогательный пост с призывом помочь в поисках человека, которому можно передать найденные в библиотечной книге письма времен ЭССР: «Думаю, что женщины (которой были адресованы письма - прим.ред.) уже нет в живых. Но выбросить письма в мусорный ящик рука не поднимается. Это настоящий документ эпохи и гимн любви. Может быть, родственники найдутся?»