«Буду перечитывать и плакать»: в библиотечной книге найдены любовные письма времен ЭССР

В конце декабря в соцсетях стал распространяться трогательный пост с призывом помочь в поисках человека, которому можно передать найденные в библиотечной книге письма времен ЭССР: «Думаю, что женщины (которой были адресованы письма - прим.ред.) уже нет в живых. Но выбросить письма в мусорный ящик рука не поднимается. Это настоящий документ эпохи и гимн любви. Может быть, родственники найдутся?»