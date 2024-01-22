Алар Карис: неспособность договариваться стала в Эстонии хронической

Президент написал, что позитивно то, что в последние недели о работе учителей говорят больше, чем раньше. И о том, что удерживает учителей в этой профессии, и о том, что заставляет их задуматься об уходе.

«К сожалению, мы уже много лет наблюдаем, что сотни педагогов каждый год бросают преподавание, независимо от того, проработали они в школе несколько лет или два десятилетия. Причины разные, но результат один - несущие конструкции нашего образования становятся все более хрупкими. Сегодняшние действия и заявления будут определять ситуацию не только на этот год или на следующие три года, но как минимум на десятилетие», - заметил Карис.

Он добавил, что об устойчивости системы образования нельзя судить только по тому, насколько хорошо справляются те педагоги, которые остаются в школах. «Более важно подумать о том, кто ушел и почему. Или отказался прийти работать в школу, хотя выучился на учителя».

«Когда я встречаюсь с учителями, они все уверяют меня, что забастовка не связана с зарплатой. Скорее, мы хотим указать на противоречия, порой слишком большие, на то, как сильно отличается нагрузка на бумаге и в реальной жизни, какое противоречие существует между условиями труда и требованиями к учителям и их обязанностям по сравнению с другими специалистами, имеющими степень магистра. Также есть противоречие между карьерным будущим у учителя и у специалистов в других сферах».

«Эти опасения известны уже давно, но, возможно, мы просто слишком долго думали вместо того, чтобы действовать, и вот где мы теперь находимся. Но ситуация больше всего иллюстрирует неспособность договориваться, которая становится хронической ​в эстонском обществе. И дело тут не только в тревогах учителей».