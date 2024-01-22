ЯАНУС КАРИЛАЙД ⟩ Кая Каллас точно знает, когда Путин нападет. И, глядь, какое совпадение...

Запугивание угрозой войны - ключевой компонент имиджа Каллас. Яанус Карилайд («Отечество») считает, что ей и Партии реформ не удастся убедить своих избирателей ничем другим.
Пока народ считает копейки в условиях углубляющегося экономического кризиса, первая леди Партии реформ уже готовится к следующей избирательной кампании: Россия может напасть на страны НАТО уже через три года, заявила Кая Каллас.
Избитое предупреждение
Давайте будем честны, у партии белок не осталось других карт, кроме запугивания нападением Путина. Российская угроза реальна исторически, это мы знаем и сами, но задача премьер-министра заключается не в том, чтобы нагнетать панику исключительно в узких интересах собственной партии.
Вопрос о том, может ли Россия попытаться проверить на прочность пятую статью в одной из стран НАТО и когда именно, остается хиромантам и гадалкам - никто не знает, что происходит в голове Владимира Путина. То, что мозг диктатора не поддается логическим рассуждениям западных людей, методом проб и ошибок давно стало и ежику понятно. На Западе каждый человек - ценность, на Востоке - статистика. Это и затрудняет прогнозирование.
Но премьер-министр Кая Каллас подсчитала, что, поскольку следующие выборы в Рийгикогу состоятся в марте 2027 года, предсказать предполагаемое нападение Путина в это время будет выгодно и лично ей, и увязшему в трясине рейтингу Партии реформ.
Кая Каллас должна упорно говорить именно о военной угрозе, чтобы умолчать о других острых вопросах. Запугивание угрозой войны - ключевой элемент ее имиджа. Именно в ее время уходит командующий Силами обороны генерал Мартин Херем принимает решение покинуть свой пост. Она и Партия больше ничем не могут убедить своих избирателей. Повышение налогов и бюджетные провалы нужно как-то обосновать, и непонятные простому человеку «расходы на оборону» подходят для этого как нельзя лучше.
Вы смеете сомневаться в наших решениях? Ну а свободную страну вы хотите? Тогда ешьте картофельные очистки, как когда-то обещали! Пользуясь нестабильной международной обстановкой, наши правители держат народ Эстонии в политическом заложничестве. Они больше не признают ни границ и не осознают степени влияния своих слов, и скоро это станет настолько же опасным, как внешний враг.
Урок для Эстонии?
Может быть, непрерывное запугивание показывает, насколько циничным может стать политик, когда он сам «охвачен пламенем»? Да, это правда, запугивание работает - эстонцы очень остро ощущают угрозу войны.
О восточном соседе, возможно, не думают постоянно, но тревога всегда присутствует в мыслях - на заднем плане при выполнении повседневных дел. Когда политик встречается с народом, одним из первых вопросов всегда звучит: «Будет ли война и если да, то когда она начнется?» Конечно, людей не нужно убаюкивать изящной словесностью, но информация должна быть основана на фактах и, если это необходимо и возможно, должна быть озвучена экспертами. В противном случае атмосфера станет давящей, и это никому не поможет.
Зловещим прогнозам Каллас, опубликованным в зарубежных СМИ, в газете Eesti Päevaleht вторил член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс, который также является членом партии реформ. По его мнению, расходы на оборону можно увеличить до 3,5%. Больше народ не выдержит, заявил он с состраданием. Кросс считает, что иностранные инвесторы не будут бояться страны, которая способна так эффективно защищать себя.
Более того, он по-отцовски предостерегает, мол, вы гляньте, нападение на Израиль произошло именно в то время, когда внешней политикой временно пренебрегли в пользу внутренних разборок - это урок для Эстонии. Проще говоря, слова Кросса можно интерпретировать следующим образом: держите рты на замке, не спорьте и соглашайтесь с нашей политикой. Иначе быть не может, невозможно, не нужно, наш путь - единственно верный, но справиться с экономикой мы не можем.
Глупые прогнозы вредят экономике и благосостоянию
Плохое состояние экономики, безусловно, является следствием войны в Украине, неблагоприятной ситуации в Скандинавии и многих других внешних факторов, которые не обязательно зависят от Эстонии. Но свою роль играют и политически выгодные прогнозы, а также постоянное внушение, что, дескать, мы в опасности и впереди нас ждут большие трудности.
Создание тревожной атмосферы оказывает влияет на людей - как на обычных жителей Эстонии, так и на иностранных инвесторов и туристов. Все переходят в «режим сохранения». Мы реже решаемся тратить деньги и идти на риски. Чем слабее экономика страны и чем хуже благосостояние ее населения, тем более легкой добычей она становится для врага. Вместо того, чтобы разыгрывать карту войны, Кая Каллас и ее поклонники могли бы найти решения в предметных областях - экономика и образование не должны быть бедными родственниками на фоне истерики, ими следует заниматься не только тогда, когда на них остается время.