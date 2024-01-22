ЯАНУС КАРИЛАЙД ⟩ Кая Каллас точно знает, когда Путин нападет. И, глядь, какое совпадение...

Пока народ считает копейки в условиях углубляющегося экономического кризиса, первая леди Партии реформ уже готовится к следующей избирательной кампании: Россия может напасть на страны НАТО уже через три года, заявила Кая Каллас.

Избитое предупреждение

Давайте будем честны, у партии белок не осталось других карт, кроме запугивания нападением Путина. Российская угроза реальна исторически, это мы знаем и сами, но задача премьер-министра заключается не в том, чтобы нагнетать панику исключительно в узких интересах собственной партии.

Вопрос о том, может ли Россия попытаться проверить на прочность пятую статью в одной из стран НАТО и когда именно, остается хиромантам и гадалкам - никто не знает, что происходит в голове Владимира Путина. То, что мозг диктатора не поддается логическим рассуждениям западных людей, методом проб и ошибок давно стало и ежику понятно. На Западе каждый человек - ценность, на Востоке - статистика. Это и затрудняет прогнозирование.

Но премьер-министр Кая Каллас подсчитала, что, поскольку следующие выборы в Рийгикогу состоятся в марте 2027 года, предсказать предполагаемое нападение Путина в это время будет выгодно и лично ей, и увязшему в трясине рейтингу Партии реформ.