Полицейские нашли пропавшую три дня назад 41-летнюю Кристину

Вчера, 21 января, вечером обеспокоенные близкие сообщили в полицию, что 41-летняя Кристина ушла из дома 19 января и не вернулась. В последний раз Кристину видели 19 января около часа дня в магазине Grossi в Тапа, после чего ее местонахождение неизвестно. Телефон пропавшей остался дома.

Полицейские побеседовали с близкими Кристины, собрали информацию о возможных направлениях ее передвижения и проверяли различные возможные места ее пребывания в городе Тапа и его окрестностях.

Сегодня в ходе проверки очередного адреса полицейские обнаружили Кристину. «С ней все в порядке», - уточнили в пресс-службе полиции.