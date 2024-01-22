В последний раз ее видели в магазине: полиция ищет пропавшую 41-летнюю Кристину

Вчера, 21 января, вечером обеспокоенные близкие сообщили в полицию, что 41-летняя Кристина ушла из дома 19 января и не вернулась до сих пор. В последний раз Кристину видели 19 января около часа дня в магазине Grossi в Тапа, после чего ее местонахождение неизвестно. Телефон пропавшей остался дома.

Полицейские побеседовали с близкими Кристины, собрали информацию о возможных направлениях ее передвижения и проверили различные возможные места ее пребывания в городе Тапа и его окрестностях, но, к сожалению, найти пропавшую не удалось.

Рост Кристины около 174 см, у нее худощавое телосложение и длинные темные волосы. Когда она вышла из дома, на ней были светлая куртка с капюшоном и темно-синие джинсы.

Полиция просит всех, кто увидит Кристину или знает куда она направилась, сообщить об этом по телефону 112.

Пропавшая Кристина. Фото: PPA