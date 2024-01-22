Госдолг Эстонии более чем в пять раз ниже, чем у более богатых стран Западной Европы

В третьем квартале госдолг Эстонии составлял 18,2 процента ВВП, что было самым низким показателем в ЕС. По сравнению с третьим кварталом 2022 года госдолг Эстонии вырос на 2,3 процентных пункта, сообщила служба Eurostat.

За Эстонией следуют другие страны с низким долговым бременем: Болгария (21 процент), Люксембург (25,7 процента) и Швеция (29,7 процента). В конце третьего квартала госдолг был выше всего в Греции, где он составлял 165,5 процента ВВП. За Грецией следовали Италия (140,6 процента), Франция (111,9 процента), Испания (109,8 процента) и Бельгия (108 процентов).

В еврозоне госдолг составлял в среднем 89,9 процента ВВП, за год он сократился на 2,3 процентных пункта. В ЕС в целом госдолг составил в третьем квартале 82,6 процента ВВП, на 2 процентных пункта ниже в годовом сравнении.

За год соотношение госдолга и ВВП выросло в восьми странах ЕС и сократилось в 19. Сильнее всего госдолг сократился за год в Греции (на 12 процентных пунктов) и вырос в Бельгии (на 2,5 процентных пункта).

В еврозоне в конце третьего квартала 83,6 процента долга составляли облигации, 13,6 процента кредиты и 2,8 процента валюта и депозиты. В ЕС в целом облигации составляли 83,1 процента долга, кредиты 14,1 процента, а валюта и депозиты 2,8 процента.