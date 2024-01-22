Кто за этим стоит? ⟩ В Эстонии резко растет количество краж продуктов и велосипедов

В Эстонии воры ставят рекорды в продуктовых магазинах, а также небывалыми темпами наращивают динамику краж велосипедов. Rus.Postimees проверил личные наблюдения через статистику PPA и узнал детали роста аппетитов криминала за последние несколько лет.
В конце 2023 года при посещении продуктовых магазинов в разных районах Таллинна журналист Rus.Postimees неоднократно был свидетелем диалогов сотрудников торговых точек, суть которых сводилась к простой мысли: воровать продукты стали чаще, чем в прежние годы.