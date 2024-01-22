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Кто за этим стоит? ⟩ В Эстонии резко растет количество краж продуктов и велосипедов

Иван Скрябин
, журналист
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Полиция Эстонии тренируется противодействовать случаям вооруженного ограбления, Таллинн, 2018 год.
Полиция Эстонии тренируется противодействовать случаям вооруженного ограбления, Таллинн, 2018 год. Фото: Eesti meedia / Scanpix Baltics

В Эстонии воры ставят рекорды в продуктовых магазинах, а также небывалыми темпами наращивают динамику краж велосипедов. Rus.Postimees проверил личные наблюдения через статистику PPA и узнал детали роста аппетитов криминала за последние несколько лет.

В конце 2023 года при посещении продуктовых магазинов в разных районах Таллинна журналист Rus.Postimees неоднократно был свидетелем диалогов сотрудников торговых точек, суть которых сводилась к простой мысли: воровать продукты стали чаще, чем в прежние годы.

Воровать стали чаще

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