Кто за этим стоит? ⟩ В Эстонии резко растет количество краж продуктов и велосипедов

В конце 2023 года при посещении продуктовых магазинов в разных районах Таллинна журналист Rus.Postimees неоднократно был свидетелем диалогов сотрудников торговых точек, суть которых сводилась к простой мысли: воровать продукты стали чаще, чем в прежние годы.