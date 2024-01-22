The Economist: мощная европейская оружейная промышленность смягчит хаос, который принесет возвращение Трампа

Экономика России в 14 раз больше экономики Украины, но ресурсы союзников Украины значительнее, чем у России. Почему же оказывается так, что на третьем году войны российская оборонка все еще способна склонять ситуацию в пользу Кремля, задаются вопросом британские СМИ.

Во время летнего контрнаступления Украина использовала около 7000 артиллерийских снарядов в день, но сейчас это число сократилось до 2000. При этом россияне выпускают в пять раз больше снарядов в день, чем украинцы.