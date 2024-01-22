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The Economist: мощная европейская оружейная промышленность смягчит хаос, который принесет возвращение Трампа

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Предприятие оборонной промышленности в Норвегии. 17 января 2024 года.
Предприятие оборонной промышленности в Норвегии. 17 января 2024 года. Фото: PETTER BERNTSEN / AFP / SCANPIX

При войнах на истощение объемы производства военной промышленности всегда будут иметь решающее значение, пишет в своем последнем номере британский еженедельник The Economist.

Экономика России в 14 раз больше экономики Украины, но ресурсы союзников Украины значительнее, чем у России. Почему же оказывается так, что на третьем году войны российская оборонка все еще способна склонять ситуацию в пользу Кремля, задаются вопросом британские СМИ.

Во время летнего контрнаступления Украина использовала около 7000 артиллерийских снарядов в день, но сейчас это число сократилось до 2000. При этом россияне выпускают в пять раз больше снарядов в день, чем украинцы.

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