При войнах на истощение объемы производства военной промышленности всегда будут иметь решающее значение, пишет в своем последнем номере британский еженедельник The Economist.
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The Economist: мощная европейская оружейная промышленность смягчит хаос, который принесет возвращение Трампа
Экономика России в 14 раз больше экономики Украины, но ресурсы союзников Украины значительнее, чем у России. Почему же оказывается так, что на третьем году войны российская оборонка все еще способна склонять ситуацию в пользу Кремля, задаются вопросом британские СМИ.