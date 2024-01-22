Российский флаг разозлил украинскую теннисистку

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 35) проводит лучший в своей карьере турнир Большого шлема в Австралии – на выходных она прошла в четвертьфинал. В четвертом туре теннисистка обыграла россиянку Марию Тимофееву со счетом 6:2, 6:1, а после победы получила множество поздравлений. Но один из них, официальный портал US Open, опубликовал счет матча, причем на странице красовался и российский флаг.
Российские и белорусские теннисисты могут участвовать в турнирах только в нейтральном статусе, но ошибка организаторов US Open возмутила Костюк. Она напомнила мнение украинских спортсменов о том, что на самом деле российским спортсменам вообще не следует играть в теннис высшего уровня вплоть до конца войны.
«Мы постоянно задавались вопросом, что на самом деле означает статус нейтрального спортсмена. Потому что такого нет. Эти спортсмены неоднократно заявляли, что все знают, какие страны они представляют. Правительство этой страны постоянно говорит, что это их спортсмены и это знает весь мир. Международные СМИ пишут в своих сюжетах, что это россиянки и белоруски. У многих из этих спортсменок в их соцсетях стоит и их национальный флаг», - перечислила Костюк причины в соцсети X.
Так она подошла к сделанной US Open публикации, где возле фотографии Тимофеевой красовался российский флаг.
«Сегодня 697-й день войны. Спортивный мир продолжает выдвигать на первый план страну-убийцу, а эта страна продолжает использовать спортсменов в качестве пропаганды. Призываю представителей СМИ, чиновников и спортивное сообщество прекратить пропаганду «русского мира» на теннисных кортах», - заключила украинка.
В следующем раунде Костюк встретится с американкой Коко Гауфф (WTA 3).