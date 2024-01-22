Российский флаг разозлил украинскую теннисистку

Российские и белорусские теннисисты могут участвовать в турнирах только в нейтральном статусе, но ошибка организаторов US Open возмутила Костюк. Она напомнила мнение украинских спортсменов о том, что на самом деле российским спортсменам вообще не следует играть в теннис высшего уровня вплоть до конца войны.

«Мы постоянно задавались вопросом, что на самом деле означает статус нейтрального спортсмена. Потому что такого нет. Эти спортсмены неоднократно заявляли, что все знают, какие страны они представляют. Правительство этой страны постоянно говорит, что это их спортсмены и это знает весь мир. Международные СМИ пишут в своих сюжетах, что это россиянки и белоруски. У многих из этих спортсменок в их соцсетях стоит и их национальный флаг», - перечислила Костюк причины в соцсети X.