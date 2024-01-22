«Могли представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны»: пограничники не пустили в Эстонию десятки иностранцев

Ко въезду в Эстонию не были допущены 38 граждан Молдовы, пять граждан Армении, четыре гражданина России, один гражданин Грузии и один гражданин Украины, сообщает Идаская префектура.

«Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны», – отметили в префектуре.