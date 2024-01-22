За выходные, 20-21 января, в пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не впустили 49 иностранцев, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы, пишет Rus.ERR.
«Могли представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны»: пограничники не пустили в Эстонию десятки иностранцев
Ко въезду в Эстонию не были допущены 38 граждан Молдовы, пять граждан Армении, четыре гражданина России, один гражданин Грузии и один гражданин Украины, сообщает Идаская префектура.
«Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны», – отметили в префектуре.
Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну. Они вернулись в Россию.