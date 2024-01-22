Фото ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу: одну машину отбросило на пешеходную дорожку

По предварительным данным, автомобиль Toyota, ехавший со стороны горуправы, выехал перед внедорожником Subaru, который ехал по главной дороге. В результате столкновения были повреждены правая сторона Toyota и передняя часть Subaru.

Это было чрезвычайно удачное столкновение, поскольку Subaru смог остановиться только на тротуаре, где в тот момент, к счастью, не было пешеходов. Люди в обеих машинах также не пострадали. По словам полицейского, оба водителя были трезвы, и далее этой аварией будет заниматься страховая компания.