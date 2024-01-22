Война у Днепра: как дроны не оставили россиянам и ВСУ мест для укрытия

В конце концов он замечает антенну рядом с окном и летит прямо в нее. Экран становится синим, Артем выдыхает и снимает гарнитуру.

«В первые разы я был эмоциональнее, чем сейчас, - говорит Артем. - Теперь это обычное дело».

«[До российского полномасштабного вторжения] я не успел наиграться в компьютерные игры. Теперь наверстываю!» - добавляет он.

Экран. Фото: BBC

Они запускают еще один беспилотник, но как только он пересекает реку, экран становится синим. Российские войска включили систему РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Третий беспилотник проделывает тот же путь. На этот раз ему удается пересечь реку, и Артем возвращается к многоквартирному дому.

Он подтверждает, что антенна уничтожена. Заряда батареи хватит на 10 минут, и он летит посмотреть, что еще можно обнаружить или уничтожить.

Его подразделение нацелилось на главную дорогу, которую россияне используют для доставки грузов. Гражданским лицам запрещено ездить по ней, поэтому украинские пилоты беспилотников бьют по всему, что имеет колеса.

Артем замечает российский блокпост и направляет к нему дрон. К несчастью для него, российские военные используют глушилки, и экран становится синим, когда он приближается. Он снова вздыхает.

«Сколько бы раз мы ни били по одним и тем же местам, [подразделения российских военных] постоянно пополняются, - говорит Тимур. - Они какие-то бесстрашные».