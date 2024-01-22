У нас еще цветочки ⟩ В Финляндии собираются бастовать по-крупному

Забастовки в Финляндии затронут авиацию и наземный транспорт, работу портов, целый ряд крупных промышленных предприятий и торговых сетей.

Финские профсоюзы выступают против запланированных реформ рынка труда и сокращения страхования по безработице.

Крупные забастовки состоятся в Финляндии 1 и 2 февраля, когда, по предварительным оценкам, забастовку должны объявить 60 тысяч рабочих различных отраслей.

Не исключено, что их фактическое число окажется значительно больше. В декабрьской забастовке в Финляндии приняли участие 100 000 человек.

Helsingin Sanomat пишет, что авиасообщение прекратится на два дня. По данным государственной авиакомпании Finnair, это затронет порядка 60 000 пассажиров.

Одним из организаторов забастовки является профсоюз работников автотранспорта и дорог AKT, который представлен на многих предприятиях, связанных с транспортом, логистикой и туризмом.

Профсоюз сферы услуг Pam 1 февраля организует забастовку в магазинах, отелях и ресторанах, в том числе во всех магазинах сетей S-group, K-store и Lidl.

В сфере туризма забастовка касается отелей и ресторанов группы S, Sokotel и Scandic.

Как сообщает Yle, центральная организация профсоюзов работников с высшим образованием Akava объявила сегодня, что также собирается устроить отдельную забастовку.

В забастовке Akava примут участие Союз врачей, Союз психологов, Союз логопедов и Союз инженеров. Она пройдет 6 февраля с 14:00 до 16:00 в Хельсинки, Турку, Тампере и других городах.

Финские учителя не участвуют в забастовке, но поддерживают акцию Akava.