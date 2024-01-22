Как Россия становится сырьевым придатком Китая

Рекордный рост торговли между Китаем и Россией лишь на первый взгляд выглядит достижением. Доля РФ в китайском товарообороте скромна. Зато для России КНР - основной источник импорта. И он уже пользуется этим.
В 2023 году товарооборот России и Китая установил исторический рекорд. Согласно данным китайской таможни, он превысил 240 млрд долларов. По сравнению с 2022 годом, который тоже был рекордным (как, впрочем, и 2021-й), рост превысил 26%.
Экспорт Китая в Россию за год увеличился на 47% (до 111 млрд долларов), импорт из России - почти на 13% (129 млрд долларов). Ни с одним другим торговым партером Китай не наращивает товарооборот так стремительно.
С ключевым партнером, США, Китай товарооборот напротив снизил - без малого на 12%, до 664 млрд долларов. И в целом динамика китайской внешней торговли в 2023 году ушла в минус на 5%, составив в итоге 5,94 трлн долларов.
Рекорд торговли с КНР ценой потери европейского рынка В начале 2022 года, до начала полномасштабной войны в Украине, Китай и Россия подписали дорожную карту, которая предполагала, что их взаимный товарооборот достигнет 200 млрд долларов лишь по итогам 2024 года.
На этом фоне прошлогодний результат может казаться большим достижением - и российские власти не стесняются преподносить его именно так. Но вряд ли предполагалось, что рост товарооборота с Китаем будет обеспечен разрывом РФ с прежним крупнейшим торговым партнером - Европой. А произошло именно это.
Если до войны на Европейский Союз приходилось более трети российской внешней торговли, то в январе - сентябре 2023 года его доля, по данным российской таможни (после начала войны их публикация ограничена), опустилась до 16%.
Доля Китая увеличилась с 18% до 32%, подсчитал Институт экономической политики Гайдара. При этом Россия для Китая значимым партнером не стала. 240 млрд долларов - это лишь 4% всей китайской внешней торговли. Примерно в том же объеме Китай торгует, например, с Австралией, с которой у него не такие теплые отношения.
То, что буквально каждый третий импортный товар поступает в Россию из Китая, делает союз двух стран, который они называют «дружбой без границ», не очень равным. Особенно если учесть, что Россия закупает в Китае товары, которые в условиях санкций ей трудно получить где-то еще.
СМИ уделяют много внимания тому, что российский рынок наводнили китайские автомобили. И это правда. В 2023 году на него официально вышли 19 новых брендов из Китая, а всего их 29, подсчитала ассоциация «Российские автомобильные дилеры».
Но важнее то, что Китай перевооружает российскую промышленность. Из данных российской таможни, изученных Financial Times, следует, что доля китайских станков с ЧПУ (числовым программным управлением) в общем объеме российского импорта в июле 2023 года (данных по другим месяцам нет) составила 57% - против 12% до начала войны. Эти станки нужны в том числе российскому военно-промышленному комплексу.
Китай дешево покупает российский газ
Российский экспорт в Китай при этом остается почти исключительно сырьевым: Китай рад покупать нефть и газ, пока его устраивают цены. Например, за тысячу кубометров российского газа Китай в 2022 году платил менее 300 долларов, в то время как Европа и Турция - почти тысячу долларов, оценило агентство Bloomberg.
В 2023 году разница, согласно подсчетам Bloomberg, хоть и сократилась, но все равно осталась значительной: около 500 долларов против тех же 300.
Россия хотела бы нарастить объемы поставок нефти и газа в Китай еще больше, однако «друзья без границ» не торопятся ей в этом помогать.
«Трубопроводные поставки в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень объемов, которые у нас были на экспорт в Европу», - обещал в прошлом году глава «Газпрома» Алексей Миллер. Но чтобы это произошло, должен быть построен газопровод «Сила Сибири - 2».
Меморандум Россия и КНР подписали еще в 2006 году, но финального соглашения все еще нет. Китай не хочет ставить себя в зависимость от поставок по трубам, которые в случае чего легко перекрыть, поэтому в своей стратегии энергетической безопасности ключевую роль отводит СПГ, объясняют эксперты, опрошенные Bloomberg.
Помимо этого, усиление зависимости России от Китая проявляется в быстрой юанизации ее экономики. Три четверти российского-китайской торговли и 25% российского товарооборота с другими партнерами обслуживаются в китайских юанях. На расчеты в юанях с Россией частично перешла и Индия.
С прошлого года юани составляют основу ликвидной части российского Фонда национального благосостояния. Еще в 2020 году она состояла в основном из долларов и евро, а теперь это юани (60%) и золото (40%).
Россия - единственная страна в мире, которая использует юань как основную резервную валюту. Притом что он даже не является свободно конвертируемым - курс ежедневно устанавливают китайские власти.
В дальнейшем зависимость России от Китая будет возрастать, и Китай может использовать это в своих интересах, предсказывает директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.
«Например, Китай хочет иметь в Арктике военную базу и вообще быть более представленным в этом регионе... Кремль будет выполнять то, что ему скажет Пекин, - говорит эксперт. - Другое дело, что Китай это будет делать внешне очень уважительно».