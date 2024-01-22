Как Россия становится сырьевым придатком Китая

Доля Китая увеличилась с 18% до 32%, подсчитал Институт экономической политики Гайдара. При этом Россия для Китая значимым партнером не стала. 240 млрд долларов - это лишь 4% всей китайской внешней торговли. Примерно в том же объеме Китай торгует, например, с Австралией, с которой у него не такие теплые отношения.

То, что буквально каждый третий импортный товар поступает в Россию из Китая, делает союз двух стран, который они называют «дружбой без границ», не очень равным. Особенно если учесть, что Россия закупает в Китае товары, которые в условиях санкций ей трудно получить где-то еще.

СМИ уделяют много внимания тому, что российский рынок наводнили китайские автомобили. И это правда. В 2023 году на него официально вышли 19 новых брендов из Китая, а всего их 29, подсчитала ассоциация «Российские автомобильные дилеры».

Но важнее то, что Китай перевооружает российскую промышленность. Из данных российской таможни, изученных Financial Times, следует, что доля китайских станков с ЧПУ (числовым программным управлением) в общем объеме российского импорта в июле 2023 года (данных по другим месяцам нет) составила 57% - против 12% до начала войны. Эти станки нужны в том числе российскому военно-промышленному комплексу.

Китай дешево покупает российский газ