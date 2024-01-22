Что творится? Олимпийские чемпионы и чемпионы мира сыплются один за другим

В серии Кубка мира по горнолыжному спорту в этом сезоне произошло исключительно большое количество тяжелых падений, уже шесть лучших лыжников мира были вынуждены досрочно завершить сезон из-за травм. Последней из них стала словацкая спортсменка Петра Влхова, у которой диагностировали разрыв крестообразной связки после падения на соревнованиях по гигантскому слалому в Ясне в субботу.
28-летняя олимпийская чемпионка Пекина по слалому Петра Влхова по иронии судьбы получила серьезную травму во время этапа Кубка мира на своей родине, в Словакии, в Ясне. Из-за травмы ей пришлось досрочно завершить сезон, а американка Микаэла Шиффрин тем самым утратила ближайшую конкурентку в серии КМ в общем зачете.
Падения и травмы всегда тесно связаны с быстрым и опасным горнолыжным спортом, но этот год характерен тем, что сразу несколько ведущих лыжников получили серьезные травмы. Напоминаем, кому пришлось завершить сезон из-за травмы.
Наибольший резонанс вызвало падение норвежца Александра Омодта Кильде. В супергигантском слаломе на этапе КМ в Венгене Кильде мчался с холма на скорости 145 км/ч, когда перед финишем внезапно потерял равновесие. Его вышвырнуло в амортизационную сеть, но удар был настолько силен, что спортсмена откинуло на трассу.
Спортсмен получил глубокий порез на ноге и вывих плеча. Его сезон завершился 12 января, после чего последовали операции и восстановление в Берне и Инсбруке.
Многие горнолыжники отметили, что такие падения должны были произойти – это связано с программой проведения этапов Кубка мира. Например, в Швейцарии за три дня прошло три горнолыжных состязания. Тогда как на самом деле должно было пройти только два. Но в серии Кубка мира в этом году оказалось слишком много непроведенных соревнований, поэтому в Швейцарии решили добавить еще одно.
«Надеюсь, это был последний раз, когда запланировали нечто подобное. Здесь больше никогда не должно такого повториться. Три соревнования невозможно провести», - рассказал сильнейший швейцарский горнолыжник Марко Одерматт.
За день до падения Кильде французу Алексису Пинтюро также понадобилась помощь спасательного вертолета в Венгене. Пинтюро, 32-летний трехкратный чемпион мира и обладатель трех олимпийских медалей, потерял контроль над лыжами на прыжке в Зильберхорн, неудачно приземлился и в результате сильно упал. У француза, ставшего отцом всего шесть дней назад, диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. Его сезон также завершился.
Перенесемся в 2023 год: австриец Марко Шварц разбился 28 декабря в Бормио. Шварц, возглавлявший на тот момент серию КМ, надеялся, что станет первым австрийцем после знаменитого Марселя Хиршера, выигравшим хрустальный кубок серии Кубка мира после 2019 года. Диагноз у Шаврца был похожим: разрыв крестообразной связки правого колена и завершение сезона.
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Венди Холденер специализируется на слаломе и альпийском двоеборье, в этих дисциплинах также часто случаются травмы. 12 декабря швейцарка получила травму во время тренировки в Поцца ди Фасса, и ей потребовалась операция на лодыжке. Нога должна находиться в гипсе около двух месяцев, и ее возвращение в этом сезоне под вопросом.
27-летняя австрийка Нина Ортлиб, в прошлом году завоевавшая серебро чемпионата мира в слаломе, получила серьезную травму 8 декабря в Сент-Морице в гигантском слаломе. Упав на огромной скорости, она повредил большеберцовую кость правой ноги, а также получила перелом малой берцовой кости. Ее сезон также завершился.
Серия Кубка мира по горнолыжному спорту с таким плотным графиком продлится до конца марта – так же, как и у северных лыжных дисциплин, у горнолыжников в этом году не запланировано проведение чемпионата мира.