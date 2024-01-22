Что творится? Олимпийские чемпионы и чемпионы мира сыплются один за другим

«Надеюсь, это был последний раз, когда запланировали нечто подобное. Здесь больше никогда не должно такого повториться. Три соревнования невозможно провести», - рассказал сильнейший швейцарский горнолыжник Марко Одерматт.

За день до падения Кильде французу Алексису Пинтюро также понадобилась помощь спасательного вертолета в Венгене. Пинтюро, 32-летний трехкратный чемпион мира и обладатель трех олимпийских медалей, потерял контроль над лыжами на прыжке в Зильберхорн, неудачно приземлился и в результате сильно упал. У француза, ставшего отцом всего шесть дней назад, диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. Его сезон также завершился.

Перенесемся в 2023 год: австриец Марко Шварц разбился 28 декабря в Бормио. Шварц, возглавлявший на тот момент серию КМ, надеялся, что станет первым австрийцем после знаменитого Марселя Хиршера, выигравшим хрустальный кубок серии Кубка мира после 2019 года. Диагноз у Шаврца был похожим: разрыв крестообразной связки правого колена и завершение сезона.

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Венди Холденер специализируется на слаломе и альпийском двоеборье, в этих дисциплинах также часто случаются травмы. 12 декабря швейцарка получила травму во время тренировки в Поцца ди Фасса, и ей потребовалась операция на лодыжке. Нога должна находиться в гипсе около двух месяцев, и ее возвращение в этом сезоне под вопросом.

27-летняя австрийка Нина Ортлиб, в прошлом году завоевавшая серебро чемпионата мира в слаломе, получила серьезную травму 8 декабря в Сент-Морице в гигантском слаломе. Упав на огромной скорости, она повредил большеберцовую кость правой ноги, а также получила перелом малой берцовой кости. Ее сезон также завершился.

Серия Кубка мира по горнолыжному спорту с таким плотным графиком продлится до конца марта – так же, как и у северных лыжных дисциплин, у горнолыжников в этом году не запланировано проведение чемпионата мира.