Поскольку правительство до сих пор не выполнило данные ранее обещания повысить учителям зарплаты, в понедельник, 22 января, в Эстонии началась бессрочная забастовка работников образования. Мы отправились в таллиннские школы, чтобы поговорить с директорами и работающими учителями и посмотреть, как выглядят образовательные учреждения, когда учебная работа практически полностью остановилась.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Поддерживаем забастовку, но детей не бросаем»: репортаж из опустевших школ Таллинна
Перед тем, как запланировать репортаж, я обзвонил примерно семь школ, чтобы получить разрешение на съемку и интервью с работниками образования. Только две дали согласие: Тынисмяэская реальная школа и Ляэнемереская гимназия. Остальные по-разному объясняли отказ: в какой-то школе уже был запланирован приезд журналистов, директор другой школы сказал, что хочет защитить небастующих учителей.