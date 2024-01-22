ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Поддерживаем забастовку, но детей не бросаем»: репортаж из опустевших школ Таллинна

Перед тем, как запланировать репортаж, я обзвонил примерно семь школ, чтобы получить разрешение на съемку и интервью с работниками образования. Только две дали согласие: Тынисмяэская реальная школа и Ляэнемереская гимназия. Остальные по-разному объясняли отказ: в какой-то школе уже был запланирован приезд журналистов, директор другой школы сказал, что хочет защитить небастующих учителей.