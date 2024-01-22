Авторы архитектурного решения развязки в Тарту номинированы на престижную европейскую премию

Sindlinahk - это развязка для легкого транспорта на улице Вакзали в Тарту, состоящая из моста и двух тоннелей и создающая плавное сообщение между двумя районами Тарту. По мнению авторов работы, главной идеей проекта было создание мягкой, извилистой фигуры городского пространства, создающей плавную непрерывность между путями движения.

«Наша цель состояла в том, чтобы создать сооружение, удобное для пользователя и образующее высококачественную среду. Передвижение по городу должно быть плавным и беспрепятственным, а также приносить разнообразные впечатления. Таким образом, ощущаемые людьми расстояния сокращаются и люди больше ходят пешком. Я слышал, что люди приходят туда не только для того, чтобы пройти через Sindlinahk, но и чтобы просто посмотреть на сооружение», - похвалил реализованный в 2022 году проект Сийм Туксам, архитектор из бюро PART.

По словам Туксама, необходимые качстве транспортной развязке дает клинкерный кирпич - строительный материал, характерный для Южной Эстонии, который олицетворяет собой как традиции, так и мастерство. А именно, сооружение покрыто сотней тысяч прочных клинкерных кирпичей, похожих на деревянные бруски. Согласно проведенному анализу УФ-излучения солнечного света, было использовано решение, при котором кирпичи также меняют цвет - во внутренней части туннеля преобладают более теплые тона, а на открытом пространстве становится преобладающим сероватый тон, который позволяет избежать чрезмерного контраста с бетонными элементами и придает объекту эффект целостности.