Авторы архитектурного решения развязки в Тарту номинированы на престижную европейскую премию

Работа архитекторов Силле Пихлак и Сийма Туксама Sindlinahk была номинирована на престижную премию ЕС в области современной архитектуры - премию Миса ван дер Роэ. За всю историю этого конкурса архитекторы из Эстонии удостоились такой чести лишь во второй раз.
Sindlinahk - это развязка для легкого транспорта на улице Вакзали в Тарту, состоящая из моста и двух тоннелей и создающая плавное сообщение между двумя районами Тарту. По мнению авторов работы, главной идеей проекта было создание мягкой, извилистой фигуры городского пространства, создающей плавную непрерывность между путями движения.
«Наша цель состояла в том, чтобы создать сооружение, удобное для пользователя и образующее высококачественную среду. Передвижение по городу должно быть плавным и беспрепятственным, а также приносить разнообразные впечатления. Таким образом, ощущаемые людьми расстояния сокращаются и люди больше ходят пешком. Я слышал, что люди приходят туда не только для того, чтобы пройти через Sindlinahk, но и чтобы просто посмотреть на сооружение», - похвалил реализованный в 2022 году проект Сийм Туксам, архитектор из бюро PART.
По словам Туксама, необходимые качстве транспортной развязке дает клинкерный кирпич - строительный материал, характерный для Южной Эстонии, который олицетворяет собой как традиции, так и мастерство. А именно, сооружение покрыто сотней тысяч прочных клинкерных кирпичей, похожих на деревянные бруски. Согласно проведенному анализу УФ-излучения солнечного света, было использовано решение, при котором кирпичи также меняют цвет - во внутренней части туннеля преобладают более теплые тона, а на открытом пространстве становится преобладающим сероватый тон, который позволяет избежать чрезмерного контраста с бетонными элементами и придает объекту эффект целостности.
Силле Пихлак называет одной из причин успеха Sindlinahk сотрудничество со строителями, которое продолжилось и тогда, когда город Тарту дал проекту зеленый свет. «Мы осмелились протестировать строительные технические решения, которые до сих пор не применялись в Эстонии. Благодаря несущим поручням и дополнительному натяжению мост временами кажется невероятно тонким. А тоннель был построен с применением трамбовочной техники, которая впервые была использована в Эстонии, благодаря чему не пришлось прерывать движение поездов, автомобилей и пешеходов», - описала Пихлак процесс практического завершения проекта развязки.
В список номинантов премии, вручаемой раз в два года, были отобраны сорок лучших архитектурных проектов со всей Европы, что гарантирует Sindlinahk место в каталоге EUmiesaward, а также участие в передвижной выставке. Пока что в истории Эстонии только архитекторы бюро Koko со своим проектом Rotermanni Laudsepatöökoja в 2009 году входили в число сорока лучших в рамках этой премии. Участники финального тура нынешнего конкурса будут объявлены в феврале.
Пихлак, руководящая факультетом архитектуры Эстонской академии художеств, считает, что выдвижение на премию является стимулом для местных архитекторов заняться решением пространственных проблем в более широком масштабе. «Мост и туннели на Вакзали - хороший пример полной трансформации очень проблемного места посредством качественного архитектурного решения. Необходимость перемен в этом месте была очевидна с давних пор, ведь муки от ограничивающего движение узкого места терпели как жители Тарту, так и гости. Даже если на первый взгляд это всего лишь железнодорожный мост, это пример того, как архитектура делает городское пространство и объекты инфраструктуры более инклюзивными, а жителей города - более активными. Это одна из главных задач архитектуры XXI века, с которой мы также ежедневно сталкиваемся и в работе со студентами», - сказала Пихлак.