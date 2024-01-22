«Это протест»: скандальный депутат отказался покидать трибуну Рийгикогу

«Это протест и выражение солидарности с учителями, пожалуйста, не нападайте на меня, - сказал Грюнталь Хуссару, когда Хуссар впервые объявил небольшой перерыв во время заседания парламента. - У всех есть право на забастовку. Так указывает закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Поднимите ли вы учителям зарплаты?»