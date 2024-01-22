«Это протест»: скандальный депутат отказался покидать трибуну Рийгикогу

Исключенный в октябре прошлого года из Консервативной народной партии (EKRE) за скандал с компенсациями депутат Рийгикогу Калле Грюнталь в понедельник отказался покидать трибуну Рийгикогу, несмотря на неоднократные требования спикера Лаури Хуссара.
«Это протест и выражение солидарности с учителями, пожалуйста, не нападайте на меня, - сказал Грюнталь Хуссару, когда Хуссар впервые объявил небольшой перерыв во время заседания парламента. - У всех есть право на забастовку. Так указывает закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Поднимите ли вы учителям зарплаты?»
Хуссар попросил Грюнталя покинуть трибуну Рийгикогу. «Вы не собираетесь передавать законопроект и запрос. Пожалуйста, уйдите. Я дал слово представителю правительства Хели Тыниссон», - сказал Хуссар. Когда Грюнталь все же отказался уйти, Хуссар спросил мнения депутатов, которые поддержали уход Грюнталя криками - «Да».
Поскольку Грюнталь по-прежнему отказывался покидать трибуну, Хуссар объявил перерыв на десять минут.