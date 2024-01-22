Разведка США: война в Украине будет длиться еще как минимум два года

Независимо от того, что произойдет в американской политике в 2024 году, представители американской и западной разведки полагают, что российско-украинская война, вероятно, продлится еще как минимум два года, при этом некоторые американские и западные официальные лица говорят, что боевые действия могут продолжаться еще до пяти лет, о чем и сообщает CNN.