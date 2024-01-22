Пн, 22.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Разведка США: война в Украине будет длиться еще как минимум два года

Copy
Учения ВСУ. Сумская область Украины, 20 января 2024 года.
Учения ВСУ. Сумская область Украины, 20 января 2024 года. Фото: Gleb Garanich/Reuters/Scanpix

Независимо от того, что произойдет в американской политике в 2024 году, представители американской и западной разведки полагают, что российско-украинская война, вероятно, продлится еще как минимум два года, при этом некоторые американские и западные официальные лица говорят, что боевые действия могут продолжаться еще до пяти лет, о чем и сообщает CNN.

Представитель вооруженных сил США в Европе прогнозирует, что следующее крупное контрнаступление Украины против российских войск с целью вторжения в оккупированный сейчас Россией Мелитополь состоится не раньше, чем через два года.

По его словам, ни Украина, ни Россия не смогут добиться значительных успехов на поле боя в 2024 году, поскольку обе стороны слишком истощены в силах и технике, чтобы видеть большие шаги в 2024 году, а украинцы говорят о 2025 годе как о правдоподобном сроке для возможности начать новое наступление.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх