Мать молодого человека, убитого в апреле прошлого года в Арукюла в Харьюмаа, сказала в понедельник в Харьюском уездном суде, что ее 19-летний сын в тот роковой день находился в увольнительной и должен был вернуться на военную службу в Куперьяновский батальон на следующий день.
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Резня на школьном стадионе: убитый юноша был в увольнительной и должен был вернуться в воинскую часть на следующий день
Мать рассказала, что Кевину оставалось служить еще около полутора месяцев, после чего он бы вернулся домой. Прежде чем пойти на военную службу, он окончил строительный техникум и планировал после службы начать работать по профессии.