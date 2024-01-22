Резня на школьном стадионе: убитый юноша был в увольнительной и должен был вернуться в воинскую часть на следующий день

Мать молодого человека, убитого в апреле прошлого года в Арукюла в Харьюмаа, сказала в понедельник в Харьюском уездном суде, что ее 19-летний сын в тот роковой день находился в увольнительной и должен был вернуться на военную службу в Куперьяновский батальон на следующий день.