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Резня на школьном стадионе: убитый юноша был в увольнительной и должен был вернуться в воинскую часть на следующий день

Андрес Эйнманн
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Устроивший резню Марк Якоб Яксон в Харьюском уездном суде.
Устроивший резню Марк Якоб Яксон в Харьюском уездном суде. Фото: Kermo Benrot

Мать молодого человека, убитого в апреле прошлого года в Арукюла в Харьюмаа, сказала в понедельник в Харьюском уездном суде, что ее 19-летний сын в тот роковой день находился в увольнительной и должен был вернуться на военную службу в Куперьяновский батальон на следующий день.

Мать рассказала, что Кевину оставалось служить еще около полутора месяцев, после чего он бы вернулся домой. Прежде чем пойти на военную службу, он окончил строительный техникум и планировал после службы начать работать по профессии.

«Он хотел начать жить своей жизнью и построить дом, у него с девушкой были большие планы. Изначально они хотели снять квартиру. Я считала, что нет смысла сразу снимать квартиру, пусть поживет у меня год-два, время летит быстро», - рассказала мать.

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