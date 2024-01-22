ГАЛЕРЕЯ ⟩ Трагическое ДТП: при столкновении грузовика и фургона погиб человек

Сегодня, 22 января, днем в Харьюмаа произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб 43-летний мужчина.
В 15.48 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на четвертом километре дороги Саку-Лаагри, где столкнулись грузовик и фургон.
По словам руководителя патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Магнус Муйдика, по предварительным данным, водитель потерял контроль над фургоном и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
В результате аварии 43-летний мужчина, управлявший фургоном, получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. За рулем грузовика находился трезвый 62-летний мужчина с водительскими правами, который получил незначительные травмы.