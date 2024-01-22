Комиссия Рийгикогу ⟩ Универсальная услуга электроснабжения больше не нужна

Как указывает председатель комиссии Прийт Ломп, необходимости в универсальной услуге больше нет.

«Универсальная услуга была создана для того, чтобы ограничить цену на электроэнергию и тем самым защитить людей от очень высоких счетов за электроэнергию, которые имели место две зимы назад», - констатирует Ломп.

«К настоящему моменту цены на электроэнергию снизились, а люди, которые все еще пользуются универсальной услугой, оказались в худшем положении по сравнению с теми, кто покупает электроэнергию по биржевой цене - отменив услугу, мы снизим для них цены на электроэнергию», - поясняет он.

По состоянию на октябрь прошлого года универсальной услугой пользовались 72 тысячи бытовых потребителей.

При этом 87 тысяч бытовых потребителей приобретали электроэнергию по цене универсальной услуги в порядке общей услуги (не заключив договор ни с одним из продавцов).

Заместитель председателя комиссии Лаури Лаатс, в свою очередь, отмечает, что фракция Центристской партии инициировала соответствующий законопроект еще в прошлом году, но, к сожалению, он не нашел поддержки в парламенте.

«В результате бездействия правящей коалиции 200 тысяч потребителей универсальной услуги за год заплатили за электроэнергию в среднем почти в два с половиной раза больше, тогда как государство заработало миллион евро «легких доходов» за счет нашего народа», - рассуждает Лаатс.

«Универсальная услуга себя не оправдала, и правительству следует провести комплексный анализ, чтобы оценить, помогло ли ее создание потребителям электроэнергии вообще, и в какой степени», - полагает Лаатс.