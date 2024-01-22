Ад на дорогах ⟩ Грузовики вылетели в кювет, две легковушки перевернулись

По данным Департамента полиции и погранохраны, в 15.26 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 94-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла в волости Пыхья-Пярнумаа два грузовика вылетели с дороги. Между собой эти машины в ДТП не попали, речь идет о двух отдельных инцидентах, которые произошли на небольшом расстоянии.

По предварительной информации, водитель одного из грузовиков получил травмы, медики доставили его в больницу для проверки здоровья.

По словам водителей грузовиков, дорога была очень скользкой, и после того, как закончился окруженный лесом участок дороги сильный ветер снес машины с дороги.

В 15.36 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Ярина в волости Вяйке-Маарья произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Skoda не справился с управлением, машина вылетела за пределы дороги и перевернулась на бок.

Медики проверили состояние здоровья находившейся в машине женщины. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

В 15.46 в Центр тревоги поступило сообщение о внедорожнике, который вылетел с дороги и приземлился на крышу на 110-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла в волости Тори. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, чтобы выяснить точные обстоятельства происшествия и пострадал ли кто-нибудь в результате ДТП.

Дороги обледенели, по всей Эстонии существует риск ледяного дождя

Департамент транспорта предупреждает, что сегодня во второй половине дня дорожные условия по всей Эстонии будут плохими. Основные государственные дороги также заснежены, а местами и обледенели. На многих второстепенных дорогах метели, и дороги труднопроходимы. Видимость на дорогах иногда может быть ограничена из-за метели и осадков. Из-за снегопада и метели в Пярнумаа и Вильяндимаа до 9 часов утра 23 января установлен особый режим обслуживания дорог.

По прогнозу погоды, вечером в нескольких местах пройдут мокрый снег и дождь, местами может выпасть ледяной дождь, в Восточной Эстонии - снег. Начиная с запада около полуночи осадки начнут отступать. Во многих местах гололед и образуется туман. На северном побережье ветер порывами до 25 м/с.

На дорогах велик риск гололеда!

Участников дорожного движения просят учитывать, что зимние дорожные условия изменчивы, и при планировании поездки необходимо запасаться временем, при необходимости снижать скорость движения, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Максимально разрешенная максимальная скорость явно не подходит для езды в зимних дорожных условиях.