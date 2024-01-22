Пн, 22.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ЗАБАСТОВКА ⟩ Учитель: Кая Каллас могла бы проявлять такую же эмпатию, как за границей, и в Эстонии

Кадри Паас
Copy
Первый день забастовки. Работники образования, в том числе учителя из Вильяндимаа, требуют перед Рийгикогу заключения коллективного договора.
Первый день забастовки. Работники образования, в том числе учителя из Вильяндимаа, требуют перед Рийгикогу заключения коллективного договора. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees

Исторический день – 22 января. Школьные учителя начали забастовку по всей стране, потому что входящие в правительство политические партии солгали им и не выполнили обещания, данные во время избирательной кампании.

Учительница английского языка школы Якобсона, руководитель пятого класса Кристи Поттер является руководителем забастовки в школе. Утром в понедельник она вместе со многими вильяндискими коллегами отправилась на митинг, организованный перед зданием Рийгикогу в Таллинне.

«Премьер-министр Кая Каллас могла бы проявлять такую же эмпатию, как во время выступлений за границей, и внутри Эстонии», – сказала Поттер тихим голосом. По словам преподавателя, главное, чтобы обещания выполнялись. В противном случае обещания вообще не следует давать.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх