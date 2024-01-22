ЗАБАСТОВКА ⟩ Учитель: Кая Каллас могла бы проявлять такую же эмпатию, как за границей, и в Эстонии

Учительница английского языка школы Якобсона, руководитель пятого класса Кристи Поттер является руководителем забастовки в школе. Утром в понедельник она вместе со многими вильяндискими коллегами отправилась на митинг, организованный перед зданием Рийгикогу в Таллинне.

«Премьер-министр Кая Каллас могла бы проявлять такую же эмпатию, как во время выступлений за границей, и внутри Эстонии», – сказала Поттер тихим голосом. По словам преподавателя, главное, чтобы обещания выполнялись. В противном случае обещания вообще не следует давать.