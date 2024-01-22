Исторический день – 22 января. Школьные учителя начали забастовку по всей стране, потому что входящие в правительство политические партии солгали им и не выполнили обещания, данные во время избирательной кампании.
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ЗАБАСТОВКА ⟩ Учитель: Кая Каллас могла бы проявлять такую же эмпатию, как за границей, и в Эстонии
Учительница английского языка школы Якобсона, руководитель пятого класса Кристи Поттер является руководителем забастовки в школе. Утром в понедельник она вместе со многими вильяндискими коллегами отправилась на митинг, организованный перед зданием Рийгикогу в Таллинне.