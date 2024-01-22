Еще бы ⟩ Депутаты Рийгикогу обеспокоены наценками торговых сетей

В составе цен на продукты питания за последние пару лет больше всего выросла наценка торговых предприятий, в то время как доля, приходящаяся на производителей сырья, сократилась.

Как указывает председатель комиссии по сельской жизни Урмас Круузе, розничные торговые сети имеют большие возможности для ценового давления, поскольку потребитель фактически находится в их руках.

«Если доля торговли в распределении цен в цепочке поставок останется столь же значительной в течение длительного времени, это поставит под удар инвестиции промышленных предприятий и фермеров, которым будет сложно оставаться конкурентоспособными», - отмечает Круузе.

«В результате доля эстонских продуктов питания в ассортименте может снизиться еще больше», - подчеркивает он в пресс-релизе.

По словам Круузе, это происходит несмотря на то, что местные производители продуктов питания постоянно повышают свою эффективность.

В то же время торговые сети имеют возможность расширять свое присутствие на рынке и увеличивать время работы магазинов, констатирует он.

При этом вряд ли у кого-то возникают сомнения, что в конечном итоге за удорожание продуктов питания придется платить покупателю, рассуждает Круузе.

В заседании комиссии приняли участие директор Эстонского института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп и руководитель отдела аграрной политики Министерства регионального развития и сельской жизни Кристель Майдре.