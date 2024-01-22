Оползень в Китае: восемь погибших, десятки человек под завалами. Вице-премьер лично возглавил спасательную операцию

Лидер Китая Си Цзиньпин распорядился провести масштабную спасательную операцию с привлечением всех необходимых ресурсов.

К месту трагедии с рабочей группой направился вице-премьер Чжан Гоцин, чтобы лично возглавить поиски.

Оползень произошел около 6 утра по местному времени.

Регион Чжаотун, где это случилось, находится в горах. В это время года температура воздуха там опускается ниже нуля, люди оказались под слоем промерзших пород.

«Был очень громкий шум, и земля затряслась, как при землетрясении», — рассказала журналистам одна из жительниц пострадавшей деревни.

По словам другого местного жителя, в момент оползня в домах находились в основном дети и старики.

Государственный канал CCTV передал, что из-под груды земли и камней на данный момент извлекли два безжизненных тела, но подробностей о погибших пока нет.

На кадрах очевидцев, выложенных в соцсети, видно, как спасатели работают на грудах обломков на фоне заснеженных горных вершин.

Среди обрушившейся каменной кладки домов попадаются личные вещи жильцов и домашняя утварь.

В провинции Юньнань часто происходят оползни и наводнения.

В январе 2013 года по меньшей мере 18 человек погибли в результате оползня в другой деревне этого же региона.

Фото: BBC

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Фото: BBC