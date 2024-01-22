Дорожные условия не становятся лучше: особый режим обслуживания введен еще в двух уездах

В департаменте отметили, что в понедельник утром из-за сильного снега и метели Департамент транспорта также ввел особый режим содержания государственных дорог в Пярнуском и Вильяндиском уездах. Особый режим содержания дорог в связи с тяжелыми погодными условиями означает, что дорожным службам требуется больше времени для проведения работ по расчистке дорог, чем в обычных условиях.

По прогнозу погоды, в понедельник вечером во многих регионах Эстонии пройдет мокрый снег и дождь, местами возможен ледяной дождь, а в восточной части Эстонии - снег. Ближе к полуночи начиная с западных регионов осадки станут реже. Во многих местах возрастет опасность гололеда, сгустится туман. На северном побережье метель, порывы ветра достигнут 25 м/сек.

Департамент транспорта просит сообщать о непроходимых участках дорог по государственному информационному телефону 1247.

Водителям в регионах, где осадки особенно сильны, следует соблюдать осторожность, значительно снизить скорость и держать большую дистанцию, чем обычно.

Каждый участник дорожного движения должен помнить, что ограничение максимальной скорости не является обязательным и не подходит для движения в условиях вьюги, сильного снегопада и гололедицы.