В то же время в городе работают перегруженные работой учителя. Опытные и имеющие соответствующую квалификацию учителя не получают прибавки к зарплате. Откуда-то получают зарплату вспомогательные сотрудники сферы образования и нанимаются преподаватели, не владеющие эстонским.

В результате такой политики столицы наблюдается нехватка учителей: зарплаты низкие, а город не хочет или не может нанимать больше. Таллиннское городское правительство использует учеников в своих политических целях. И не только русскоязычных. Это видно, и это цинично.

Эта тема требует терпеливого разбора и исследований. При изучении данных Министерства образования, общении с чиновниками и министрами все больше всплывает странное несоответствие между количеством учителей в столице и их фондом оплаты труда.

Проблема в столице вновь заключается в управлении

Особенно когда мэр крупнейшего города Михаил Кылварт (Центристская партия) говорит о том, что Таллинн делает большое дело, выплачивая зарплату во время забастовки. Или он предлагает использовать государственный резерв для повышения зарплат - быстрый кредит на текущие расходы по образцу Греции. Долговая спираль. Однако Кылварт хочет быть одной из ведущих фигур в забастовке. Так почему же осенью в горсобрании они проголосовали против повышения зарплаты учителям?

Если бы столицей не управляла власть, целью которой на протяжении последних десяти лет была борьба за русскоязычное образование, мы были бы в лучшем положении. В ежегоднике KaПо Кылварт упоминается именно из-за этого: «открытая и тайная» коммуникация с российским посольством происходила, скорее всего, из-за этих вопросов. Люди не старались, потому что не видели причин знать официальный язык. Это еще одна причина для таллиннских городских властей приложить больше усилий.

Например, государство вложило больше средств в Ида-Вирумаа, где зарплата учителя - более 3100 евро. Кылварту это определенно понравилось бы: дайте учителям еще тысячу евро, и вы увидите, как в одночасье зазвучит эстонский язык. Или вместо этого увеличатся рождественские премии отдельных учителей, а в школы наймут больше вспомогательного персонала, не владеющего эстонским?