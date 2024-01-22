Таллинн жульничает с выплатой зарплат учителей, считает член Рийгикогу Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).
В Таллинне не хватает учителей и денег на их зарплату, потому что Таллиннская горуправа сознательно использует деньги не по назначению. Как всегда, проблемы столицы не ограничиваются пределами муниципалитета, и это усугубляет проблемы всей страны.
В городе работает меньше учителей, чем на это предусмотрено денег со стороны государства. Поскольку Таллинн выделяет из своего бюджета меньше средств на образование, чем, например, соседние муниципалитеты, где зарплаты учителей на сотни евро выше, столица чуть ли не жульничает, чтобы гарантировать субсидируемую государством зарплату учителей на уровне 120 процентов от средней по Эстонии.
Умыслы Кылварта
Если Таллинн будет платить зарплаты меньшему количеству учителей, чем на это предусмотрено денег, некоторые учителя действительно будут получать более высокую зарплату: столица все равно получит деньги от государства за «незаполненные» должности. Однако в целом в течение всего года зарплата учителей в столице искусственно занижена.
Учителя получают на сотни евро меньше, чем в Саку, Йыэляхтме, Кейла или Виймси. Столичные учителя едут именно туда. Среднюю годовую зарплату в столице увеличивает в таблицах лишь зарплата за 13-й месяц: Кылварт проявляет щедрость и выплачивает учителям премию в трудные времена. На деньги государства, то есть на деньги всех эстонцев. На деньги, которые должны были стать месячной зарплатой учителей.
Вадим Белобровцев, бывший вице-мэр по вопросам образования и нынешний член Рийгикогу (Центристская партия), не смог ответить на вопрос в программе ERR Esmene stuudio («Первая студия») 17 января, заявив, что это данные одного дня. Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») в студии долго качала головой.
В то же время в городе работают перегруженные работой учителя. Опытные и имеющие соответствующую квалификацию учителя не получают прибавки к зарплате. Откуда-то получают зарплату вспомогательные сотрудники сферы образования и нанимаются преподаватели, не владеющие эстонским.
В результате такой политики столицы наблюдается нехватка учителей: зарплаты низкие, а город не хочет или не может нанимать больше. Таллиннское городское правительство использует учеников в своих политических целях. И не только русскоязычных. Это видно, и это цинично.
Эта тема требует терпеливого разбора и исследований. При изучении данных Министерства образования, общении с чиновниками и министрами все больше всплывает странное несоответствие между количеством учителей в столице и их фондом оплаты труда.
Проблема в столице вновь заключается в управлении
Особенно когда мэр крупнейшего города Михаил Кылварт (Центристская партия) говорит о том, что Таллинн делает большое дело, выплачивая зарплату во время забастовки. Или он предлагает использовать государственный резерв для повышения зарплат - быстрый кредит на текущие расходы по образцу Греции. Долговая спираль. Однако Кылварт хочет быть одной из ведущих фигур в забастовке. Так почему же осенью в горсобрании они проголосовали против повышения зарплаты учителям?
Если бы столицей не управляла власть, целью которой на протяжении последних десяти лет была борьба за русскоязычное образование, мы были бы в лучшем положении. В ежегоднике KaПо Кылварт упоминается именно из-за этого: «открытая и тайная» коммуникация с российским посольством происходила, скорее всего, из-за этих вопросов. Люди не старались, потому что не видели причин знать официальный язык. Это еще одна причина для таллиннских городских властей приложить больше усилий.
Например, государство вложило больше средств в Ида-Вирумаа, где зарплата учителя - более 3100 евро. Кылварту это определенно понравилось бы: дайте учителям еще тысячу евро, и вы увидите, как в одночасье зазвучит эстонский язык. Или вместо этого увеличатся рождественские премии отдельных учителей, а в школы наймут больше вспомогательного персонала, не владеющего эстонским?