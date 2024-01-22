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СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Кристина Каллас: если забастовка продлится несколько месяцев, немыслимо, чтобы коалиция сохранялась

Улла Лянтс
, журналист
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Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») заявила, что все еще надеется сегодня в коалиции достичь соглашения, которое удовлетворит работников образования и позволило бы детям завтра пойти в школу.

Она добавила, что, если забастовка продлится в течение нескольких месяцев, немыслимо, чтобы коалиция могла продолжать свою деятельность на тех же условиях.

– На утренней конференции в Тоомпеа учителя дали понять, что не собираются сдаваться. Когда может закончиться забастовка и при каких условиях?

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