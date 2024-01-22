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ВЫБИРАЙТЕ! ⟩ В этом году airBaltic предложит 13 новых маршрутов

LETA/BNS
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airBaltic. Фото иллюстративное.
airBaltic. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В этом году латвийская авиакомпания airBaltic начнет выполнять полеты по 13 новым маршрутам между странами Балтии и другими государствами, сообщил глава компании Мартин Гаусс.

«Авиакомпания начнет выполнять полеты по 13 новым маршрутам, в результате чего общее количество прямых маршрутов превысит 100», - отметил Гаусс в пресс-релизе.

Сообщается, что на летний сезон запланировано семь маршрутов из Риги - в Аликанте, Тирану, Софию, Любляну, Скопье, Кишинев, Приштину, три из Таллинна - в Билунд, на Мальту и в Бургас. Компания также планирует летать из Вильнюса в Краков, из Паланги - в Амстердам и из Тампере - на Майорку.

Также будет вестись подготовка к запланированному первичному публичному размещению акций компании, отметил Гаусс.

По его словам, в прошлом году компания перевезла около 4,5 миллиона пассажиров -  на 36 процентов больше, чем в 2022 году, было выполнено более 44 тысяч рейсов - на 18 процентов больше, чем год назад. Кроме того, было транспортировано 9,4 миллиона килограммов грузов и писем.

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