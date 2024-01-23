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Финляндия выбирает президента ⟩ Кто и почему может возглавить соседнюю с Эстонией страну

Иван Скрябин
, журналист
Обновлено 28 января 2024, 16:32
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Кандидаты на пост президента Финляндии на выборах 2024 года Александр Стубб (слева) и Пекка Хаависто. Оба руководили МИД страны в разные годы.
Кандидаты на пост президента Финляндии на выборах 2024 года Александр Стубб (слева) и Пекка Хаависто. Оба руководили МИД страны в разные годы. Фото: REUTERS / EPA

28 января в Финляндии завершается голосование в первом туре выборов президента. Если ни один из девяти кандидатов не наберет более половины голосов, то через две недели пройдет второй тур. Rus.Postimees ранее присмотрелся к фаворитам этой гонки, чтобы понять, что может измениться для соседних стран.

Нынешние выборы президента Финляндии уже бьют рекорды. В ходе предварительного голосования свой выбор сделали почти 1,9 миллиона граждан, то есть 44,7 процента имеющих право голоса. На президентских выборах шесть лет назад явка на предварительном голосовании была существенно ниже - 36,7 процентов, напоминает портал Yle, который следит за этими выборами онлайн.

Президент Финляндии Саули Ниинистё исчерпал свой лимит в два срока.

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