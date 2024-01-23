Финляндия выбирает президента ⟩ Кто и почему может возглавить соседнюю с Эстонией страну

Кандидаты на пост президента Финляндии на выборах 2024 года Александр Стубб (слева) и Пекка Хаависто. Оба руководили МИД страны в разные годы.

28 января в Финляндии завершается голосование в первом туре выборов президента. Если ни один из девяти кандидатов не наберет более половины голосов, то через две недели пройдет второй тур. Rus.Postimees ранее присмотрелся к фаворитам этой гонки, чтобы понять, что может измениться для соседних стран.