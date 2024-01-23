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Жизнь эстонцев в Финляндии не пострадает от смены президента

Иван Скрябин
, журналист
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Кандидаты на пост президента Финляндии на выборах 2024 года Александр Стубб (слева) и Пекка Хаависто. Оба руководили МИД страны в разные годы.
Кандидаты на пост президента Финляндии на выборах 2024 года Александр Стубб (слева) и Пекка Хаависто. Оба руководили МИД страны в разные годы. Фото: REUTERS / EPA

Уже больше четверти избирателей Финляндии приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента страны. У кого и почему больше шансов выиграть выборы 2024 года, причем тут Эстония, война, фашисты и гомосексуализм нам рассказал профессор Университета Турку.

Меньше чем через неделю у Финляндии может появиться новый президент. Саули Ниинистё исчерпал свой лимит в два срока. 28 января станут известны результаты голосования в первом туре. Кто является лидерами этой важной и для Финляндии, и для Эстонии политической гонки, Rus.Postimees рассказал профессор современной истории и директор по парламентским исследованиям Университета Турку Маркку Йокисипиля.

Профессор современной истории и директор по парламентским исследованиям Университета Турку Маркку Йокисипиля рассказал Rus.Postimees о фаворитах выборов президента Финляндии, которые завершатся 28 января 2024 года.
Профессор современной истории и директор по парламентским исследованиям Университета Турку Маркку Йокисипиля рассказал Rus.Postimees о фаворитах выборов президента Финляндии, которые завершатся 28 января 2024 года. Фото: Личный архив Маркку Йокисипиля
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