Жизнь эстонцев в Финляндии не пострадает от смены президента

Уже больше четверти избирателей Финляндии приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента страны. У кого и почему больше шансов выиграть выборы 2024 года, причем тут Эстония, война, фашисты и гомосексуализм нам рассказал профессор Университета Турку.
Меньше чем через неделю у Финляндии может появиться новый президент. Саули Ниинистё исчерпал свой лимит в два срока. 28 января станут известны результаты голосования в первом туре. Кто является лидерами этой важной и для Финляндии, и для Эстонии политической гонки, Rus.Postimees рассказал профессор современной истории и директор по парламентским исследованиям Университета Турку Маркку Йокисипиля.