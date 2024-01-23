Жизнь эстонцев в Финляндии не пострадает от смены президента

Меньше чем через неделю у Финляндии может появиться новый президент. Саули Ниинистё исчерпал свой лимит в два срока. 28 января станут известны результаты голосования в первом туре. Кто является лидерами этой важной и для Финляндии, и для Эстонии политической гонки, Rus.Postimees рассказал профессор современной истории и директор по парламентским исследованиям Университета Турку Маркку Йокисипиля.