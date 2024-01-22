ГАЛЕРЕЯ ⟩ Автомобиль, которым управлял солдат союзников, попал в серьезную аварию

По имеющейся на данный момент в полиции информации, автомобиль Toyota, которым управлял французский солдат, двигался в сторону Аэгвийду. На круговом повороте водитель не справился с управлением: автомобиль занесло и он столкнулся со встречным Ford. В результате сильного удара автомобиль Toyota выбросило в кювет, а находившийся в ней солдат получил травмы и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В автомобиле Ford находились два человека, одного из них доставила в больницу бригада скорой помощи. Кроме того, в машине находились две собаки, одна из них сбежала. Сейчас ее ищут спасатели.

На месте происшествия сильно затруднено движение транспорта, его регулируют спасатели. На месте также работают сотрудники скорой помощи и полиции.