ВИДЕО ⟩ Каллас: десять миллионов кажутся маленькой суммой, но министерство может взять их лишь с бюджета на науку

В понедельник правительству по-прежнему не удалось прийти к соглашению по кризису образования, а министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») подтвердила, что в этом году не получится найти дополнительные средства для повышения минимальной ставки. Это значит, что забастовка продлится минимум две недели.