ВИДЕО ⟩ Каллас: десять миллионов кажутся маленькой суммой, но министерство может взять их лишь с бюджета на науку

В понедельник правительству по-прежнему не удалось прийти к соглашению по кризису образования, а министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») подтвердила, что в этом году не получится найти дополнительные средства для повышения минимальной ставки. Это значит, что забастовка продлится минимум две недели.
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Однако Каллас добавила, что с учителями и правительством была достигнута договоренность о начале долгосрочных переговоров: «Министерство образования и науки направит приглашения местным органам власти на этой неделе - предположительно в четверг или пятницу. Мы договорились с учителями, что начнем эти переговоры».