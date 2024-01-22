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ВИДЕО ⟩ Каллас: десять миллионов кажутся маленькой суммой, но министерство может взять их лишь с бюджета на науку

Тарво Мадсен
, журналист
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Фото: Pilt videost

В понедельник правительству по-прежнему не удалось прийти к соглашению по кризису образования, а министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») подтвердила, что в этом году не получится найти дополнительные средства для повышения минимальной ставки. Это значит, что забастовка продлится минимум две недели. 

Однако Каллас добавила, что с учителями и правительством была достигнута договоренность о начале долгосрочных переговоров: «Министерство образования и науки направит приглашения местным органам власти на этой неделе - предположительно в четверг или пятницу. Мы договорились с учителями, что начнем эти переговоры».

Она повторила, что основное внимание уделяется минимальной зарплате учителей на следующие три года, а также переговорам о рабочей нагрузке учителей, задачах, расчете рабочей нагрузки и модели заработной платы.

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